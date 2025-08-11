Νετανιάχου: Οι 5 στόχοι για την ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας και ο ρόλος του «φίλου» Τραμπ

Πέντε είναι οι αντικειμενικοί σκοποί της επικείμενης επιχείρησης πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας. Οι σκοποί αυτοί καθορίστηκαν ταυτόχρονα ως όροι για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Κυριακή 10/8 στις 4 το απόγευμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου προς τους ξένους ανταποκριτές, που πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα.

Ο στόχος του Ισραήλ όπως αναφέρει ρεπορτάζ του DW είναι όπως διατείνεται ο «Αφοπλισμός της Χαμάς, απελευθέρωση όλων των ομήρων – νεκρών και ζωντανών –, πλήρης στρατιωτικός έλεγχος και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας» αλλά και η σύσταση ενός νέου «φορέα διακυβέρνησης» που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα αποκλείσει την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε για ακόμα μία φορά δημόσια ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να προσαρτήσει ή να εποικίσει τη Γάζα.

Παρόλα αυτά δεν πέρασαν ούτε 4 ώρες από την συνέντευξη τύπου στις 8 το βράδυ, και τελικά επαναλήφθηκε κάτι που έχει γίνει ξανά αρκετές φορές : Η συνέντευξη Τύπου του Νετανιάχου που απευθυνόταν σε Ισραηλινούς πολιτικούς συντάκτες και πραγματοποιήθηκε στην εβραϊκή γλώσσα αποδείχθηκε σαφώς πιο αποκαλυπτική, όπως επισημαίνει το ίδιο ρεπορτάζ.

Έτσι, ενώ οι δημοσιογραφικές διαρροές της προηγούμενης εβδομάδας ανέφεραν ότι η έναρξη της επιχείρησης κατάληψης της Πόλης της Γάζας αναμένεται να αρχίσει παραμονές της ερχόμενης 7ης Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως ο στρατός θα είχε εξασφαλίσει την απομάκρυνση των αμάχων και τη σύσταση δώδεκα σημείων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, στην «εβραϊκή» συνέντευξη Τύπου ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι τελικά έχει δώσει ήδη την εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να «συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα» της επιχείρησης.

Επιπλέον, θέλοντας να αποδείξει ότι το Ισραήλ, παρά τις διεθνείς επικρίσεις, είναι σε θέση να ακολουθεί τη δική του πολιτική με βασισμένο ουσιαστικά στις δικές του προτεραιότητες, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη φημολογία ότι, ενόψει τολμηρών πολεμικών επιχειρήσεων, ο ίδιος επέμεινε να μη ζητηθεί εκ των προτέρων η έγκριση της «προβληματικής», πάλαι ποτέ διακυβέρνησης Μπάιντεν. Παράλληλα, αναφέρθηκε ονομαστικά στην «επίθεση των beeper» κατά της Χεζμπολάχ, στις εκτελέσεις των Νασράλα και Χανίγια στη Βηρυτό και την Τεχεράνη αντίστοιχα, ακόμα και στην προέλαση του στρατού στη νότια Συρία «για να προστατευθεί η εκεί κοινότητα των Δρούζων», στις αρχές του περσινού Δεκεμβρίου.

Απρόβλεπτη η κυβέρνηση Νετανιάχου – Παραμένει «φίλος» ο Τραμπ λόγω του εξασφαλισμένου βέτου

Οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις αποκαλύπτουν επί της ουσίας και στην ισραηλινή κοινή γνώμη ότι η διακυβέρνηση Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι έχει πάψει να είναι προβλέψιμη για τον Λευκό Οίκο. Παρόλα αυτά ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ παραμένει ένας «πραγματικός φίλος» του Ισραήλ. Προφανώς σε αυτό το δεδομένο βασίζεται η βεβαιότητα κυβερνητικών κύκλων πως όταν φτάσει η ώρα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη διεύρυνση των επιχειρήσεων στη Γάζα, το αμερικανικό βέτο είναι εξασφαλισμένο.

Λόγω της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, κατά τη χθεσινοβραδινή συνομιλία των Τραμπ-Νετανιάχου, συμφωνήθηκε ότι θα είναι ξανά διαμεσολαβητής ο Στιβ Γουίτκοφ και να επαναλάβει τις επαφές του με Αίγυπτο και Κατάρ, προκειμένου να δοθεί μια ακόμα «τελευταία ευκαιρία» στη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδοθεί.

Διαβάστε επίσης:

Αυστρία: Άνδρας επιβίωσε από διαδρομή τρένου υψηλής ταχύτητας ενώ κρατιόταν από έξω – Είχε βγει για τσιγάρο

ΗΠΑ: Ο Τραμπ κατεβάζει την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για την «εγκληματικότητα» (Video)

Κίνα: Σκάφος της ακτοφυλακής συγκρούστηκε με πολεμικό πλοίο – Καταδίωκε Φιλιππινέζους λιμενικούς (Video)