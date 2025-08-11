search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 20:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 18:04

ΗΠΑ: Ο Τραμπ κατεβάζει την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για την «εγκληματικότητα» (Video)

11.08.2025 18:04
los-angeles-taraxes-ethnofroura (5)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει την ενεργοποίηση εκατοντάδων ανδρών της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα.
 
Ο Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να θέσει την πόλη υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αναμένεται να παραχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ουάσινγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα!», έγραψε νωρίτερα τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το έγκλημα, η αγριότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα κάνω ξανά σπουδαία την πρωτεύουσά μας!» πρόσθεσε.

Σε ανάρτηση την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι άστεγοι» στην Ουάσιγκτον «θα πρέπει να φύγουν αμέσως», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση «θα σας δώσει μέρη να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα».

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς αναμένεται να παρέχουν υποστήριξη ασφαλείας και προστασίας στις αστυνομικές αρχές, αν και παραμένουν ασαφείς πολλές επιχειρησιακές λεπτομέρειες, όπως τα σημεία ανάπτυξής τους στην πόλη, η αλυσίδα διοίκησης και η διάρκεια της αποστολής τους.

Στην ανακοίνωση με τον Τραμπ αναμένεται να παρευρεθούν ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με το CNN, αναμένεται να ενεργοποιηθούν περίπου 800 άνδρες της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον. Μεταξύ των μονάδων της είναι ένα τάγμα στρατιωτικής αστυνομίας, πλήρως εξοπλισμένο με υπηρεσίες συντήρησης και ιατρικής υποστήριξης, καθώς και ένα τάγμα υποστήριξης αεροπορίας.

Σε αντίθεση με τις μονάδες Εθνοφρουράς σε άλλες πολιτείες, που υπάγονται στους κυβερνήτες τους, η Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον υπάγεται απευθείας στην αρμοδιότητα του προέδρου, η οποία τυπικά εκχωρείται στον υπουργό Στρατού.

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Σκάφος της ακτοφυλακής συγκρούστηκε με πολεμικό πλοίο – Καταδίωκε Φιλιππινέζους λιμενικούς (Video)

Η Γερμανία προσκαλεί Τραμπ, Ζελένσκι, τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

ΝΥΤ: Αφού παραλίγο να χάσει τον Τραμπ, ο Πούτιν πέτυχε την ιδανική σύνοδο κορυφής

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο – Μήνυμα από το 112

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Επική γκάφα από τον Τραμπ: Μπερδεύτηκε και είπε ότι θα πάει στη… Ρωσία να συναντήσει τον Πούτιν (Video)

ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση: Το διπλό επεισόδιο «Το σόι» σου και η νοσταλγία για το «Στο παρά 5» κέρδισαν τον κόσμο την Παρασκευή 8/8

pirosvestis-fotia-kryoneri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 20:02
fotia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο – Μήνυμα από το 112

tramp-new
ΚΟΣΜΟΣ

Επική γκάφα από τον Τραμπ: Μπερδεύτηκε και είπε ότι θα πάει στη… Ρωσία να συναντήσει τον Πούτιν (Video)

ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ – Έκανε αναγκαστική προσγείωση

1 / 3