ΗΠΑ: Ο Τραμπ κατεβάζει την εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για την «εγκληματικότητα» (Video)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει την ενεργοποίηση εκατοντάδων ανδρών της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Ο Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να θέσει την πόλη υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αναμένεται να παραχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Η Ουάσινγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα!», έγραψε νωρίτερα τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social.

«Το έγκλημα, η αγριότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα κάνω ξανά σπουδαία την πρωτεύουσά μας!» πρόσθεσε.

Σε ανάρτηση την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι «οι άστεγοι» στην Ουάσιγκτον «θα πρέπει να φύγουν αμέσως», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση «θα σας δώσει μέρη να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα».

Οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς αναμένεται να παρέχουν υποστήριξη ασφαλείας και προστασίας στις αστυνομικές αρχές, αν και παραμένουν ασαφείς πολλές επιχειρησιακές λεπτομέρειες, όπως τα σημεία ανάπτυξής τους στην πόλη, η αλυσίδα διοίκησης και η διάρκεια της αποστολής τους.

Στην ανακοίνωση με τον Τραμπ αναμένεται να παρευρεθούν ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με το CNN, αναμένεται να ενεργοποιηθούν περίπου 800 άνδρες της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον. Μεταξύ των μονάδων της είναι ένα τάγμα στρατιωτικής αστυνομίας, πλήρως εξοπλισμένο με υπηρεσίες συντήρησης και ιατρικής υποστήριξης, καθώς και ένα τάγμα υποστήριξης αεροπορίας.

Σε αντίθεση με τις μονάδες Εθνοφρουράς σε άλλες πολιτείες, που υπάγονται στους κυβερνήτες τους, η Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον υπάγεται απευθείας στην αρμοδιότητα του προέδρου, η οποία τυπικά εκχωρείται στον υπουργό Στρατού.

