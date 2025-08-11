ΝΥΤ: Αφού παραλίγο να χάσει τον Τραμπ, ο Πούτιν πέτυχε την ιδανική σύνοδο κορυφής

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας αντιμετώπιζε μια σκληρή πραγματικότητα: Ήταν στα πρόθυρα να χάσει τον Πρόεδρο Τραμπ, τον μόνο Δυτικό ηγέτη που πιθανώς ήταν πρόθυμος να τον βοηθήσει να πετύχει τον στόχο του στην Ουκρανία και να επιτύχει τον μακροχρόνιο στόχο του να διαταράξει την ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας.

Μετά από μήνες προσπαθειών να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ είχε κουραστεί από τα άκαρπα τηλεφωνήματα και συνομιλίες και είχε αρχίσει να εκδίδει τελεσίγραφα. Ακόμα χειρότερα για τον Πούτιν, ο Τραμπ φαινόταν να έχει επιδιορθώσει τη σχέση του με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, παρά την έκρηξη στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα φέτος που ενθουσίασε τη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα των NYT.

Δεν ήταν σαφές ότι ο Τραμπ θα ήταν σε θέση ή πρόθυμος να υλοποιήσει τις απειλές που είχε κάνει να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ή ποιος θα ήταν ο πραγματικός αντίκτυπος που θα είχαν τέτοιες κινήσεις στη Μόσχα. Αλλά η προθεσμία του Τραμπ για τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο πλησίαζε γρήγορα, προμηνύοντας κάποιο είδος περαιτέρω ρήξης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κρεμλίνου.

Έτσι, ο Πούτιν άλλαξε ελαφρώς την πορεία του.

Παρά τις προηγούμενες αρνήσεις Ρώσων αξιωματούχων να διαπραγματευτούν για εδάφη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ρώσος ηγέτης, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο την περασμένη εβδομάδα, άφησε στον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, την εντύπωση ότι η Ρωσία ήταν πλέον πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποια συμφωνία για το ζήτημα της γης.

«Θα πάρουμε κάποια πίσω και κάποια θα αλλάξουμε», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή. «Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο».

Μιλώντας μια γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τραμπ – τη γλώσσα των ακινήτων – ο Πούτιν εξασφάλισε κάτι που επιδίωκε από τον Ιανουάριο: μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ηγέτη των ΗΠΑ, χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι, για να υποστηρίξει την άποψή του και να καταλήξει σε συμφωνία.

«Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα για τον Πούτιν», δήλωσε ο Σαμ Γκριν, καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο Kings College του Λονδίνου. «Έχει βγει από μια θέση σημαντικής ευπάθειας. Έχει χειραγωγήσει όλη αυτή τη διαδικασία σε κάτι που είναι λίγο πολύ ακριβώς αυτό που χρειαζόταν να είναι».

Ταυτόχρονα, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν επανεμφανιστεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει στο Κίεβο να διαπραγματευτεί την παραχώρηση της γης της χώρας. Ο Τραμπ αρχικά είπε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι η συνάντηση με τον Πούτιν θα ακολουθηθεί από μια τριμερή σύνοδο κορυφής τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι. Αλλά το Κρεμλίνο δήλωσε γρήγορα ότι δεν είχε δοθεί τέτοια υπόσχεση.

Λίγοι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης θα αρκεστεί στο να σταματήσει τον πόλεμο μόνο και μόνο με βάση μια διαπραγμάτευση εδαφών.

Ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι, μεταξύ άλλων, θέλει μια επίσημη υπόσχεση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή σε καμία άλλη δυτική στρατιωτική συμμαχία, δεν θα φιλοξενήσει δυτικά στρατεύματα στο έδαφός της ούτε θα της επιτραπεί να δημιουργήσει έναν στρατό που απειλεί τη Ρωσία – καθιστώντας το Κίεβο διαρκώς ευάλωτο.

«Το θεμελιώδες πράγμα για τη Ρωσία είναι η κυριαρχία», δήλωσε ο Γκριν.

Ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, διευθυντής του Κέντρου Carnegie Russia Eurasia στο Βερολίνο, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα έρθει στη σύνοδο κορυφής την Παρασκευή στην Αλάσκα επιδιώκοντας διάφορα σενάρια.

Αυτά περιλαμβάνουν μια ευνοϊκή συμφωνία με τον Τραμπ, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιβάλει με επιτυχία στην Ουκρανία, ή μια ευνοϊκή συμφωνία με τον Τραμπ, την οποία ο Ζελένσκι θα αρνηθεί, αναγκάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την Ουκρανία, δήλωσε ο Γκαμπούεφ.

Η τρίτη επιλογή, σημείωσε, είναι ο Ρώσος ηγέτης να συνεχίσει την τρέχουσα πορεία του για άλλους 12 έως 18 μήνες, με την προσδοκία ότι η Ουκρανία θα ξεμείνει από στρατιώτες πιο γρήγορα από ό,τι θα εξαντληθεί η ρωσική πολεμική οικονομία.

Ο Πούτιν κατανοεί ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να προσφέρει πράγματα που λίγοι άλλοι Αμερικανοί ηγέτες θα σκεφτόντουσαν ποτέ, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τη Ρωσία να διασπάσει την Ουκρανία και να διχάσει τη Δυτική συμμαχία.

«Αν καταφέρεις να κάνεις τον Τραμπ να αναγνωρίσει την αξίωση της Ρωσίας για το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει, κατανοώντας ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι μπορεί να μην το αποδεχτούν, δημιουργείς μακροπρόθεσμο χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης», δήλωσε ο Γκριν, του Kings College London.

Αλλά παρά το γεγονός ότι θέλει αυτά τα πράγματα, ο Πούτιν δεν θα σταματήσει τον πόλεμο για αυτά, αν η απόκτησή τους σημαίνει συμφωνία σε μια κυρίαρχη Ουκρανία με ισχυρό στρατό, ευθυγραμμισμένο με τη Δύση, που είναι σε θέση να κατασκευάσει τα δικά της όπλα, είπε ο Γκαμπούεφ.

«Ο Τραμπ αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για αυτόν», είπε ο κ. Γκαμπούεφ. «Νομίζω ότι το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, δεν είναι έτοιμος να πληρώσει το τίμημα της διαφυγής της Ουκρανίας για πάντα».

Ο Στέφαν Μάιστερ, αναλυτής για τη Ρωσία στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα έρθουν στη σύνοδο κορυφής με διαφορετικούς στόχους – ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και ο Πούτιν θέλει να επανατοποθετήσει τη Ρωσία σε στρατηγικό επίπεδο.

«Για τον Πούτιν πρόκειται στην πραγματικότητα για μεγαλύτερους στόχους», πρόσθεσε ο κ. Μάιστερ. «Πρόκειται για την κληρονομιά του. Πρόκειται για το πού θα σταθεί η Ρωσία μετά από αυτόν τον πόλεμο. Είναι πολύ πιο θεμελιώδες. Αυτό δημιουργεί μια διαφορετική προθυμία να πληρώσει το κόστος».

Και παρά τις διαπραγματεύσεις για τη γη της χώρας του, ο Ζελένσκι δεν θα βρίσκεται στην αίθουσα.

«Για την Ουκρανία, είναι μια καταστροφή», είπε ο Μάιστερ.

