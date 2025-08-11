Στάρμερ: «Βαθιά ανησυχία για τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα» – «Μόνιμη εκεχειρία, να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» ζητά ο Μακρόν

Ανησυχία και αποτροπή έχουν προκαλέσει στην διεθνή πολιτική σκηνή τα πρόσφατα γεγονότα στη Γάζα, ειδικά με τις πρόσφατες στοχοποιήσεις και δολοφονίες δημοσιογράφων του Al Jazzera. Πολλόί φορείς έχουν καταδικάσει αυτές τις ενέργειες ως εγκλήματα πολέμου, ενώ σάλο έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του σχεδίου του Ισραήλ να καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα, ακόμα και ανάμεσα στους παραδοσιακούς συμμάχους του όπως η Βρετανία και η Γαλλία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ύστερα από τον θάνατο έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοποίησε και σκότωσε τον γνωστό δημοσιογράφο του Al Jazeera Ανάς Αλ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι ήταν επικεφαλής στρατιωτικού πυρήνα της Χαμάς και είχε εμπλακεί σε επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ.

Το Al Jazeera, που χρηματοδοτείται από την καταριανή κυβέρνηση, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Πριν από τον θάνατό του, ο Αλ Σαρίφ είχε επίσης απορρίψει αυτούς του ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, καλεί σε άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» προκειμένου να σταματήσει η αιματοχυσία.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, ο Μακρόν καταδίκασε την ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας και στους καταυλισμούς της περιοχής Μαουάσι, καθώς και για επανακατάληψη των εδαφών αυτών από το Ισραήλ.

«Η ανακοίνωση αυτή συνιστά μια πρωτοφανή αναμενόμενη καταστροφή και μια επικίνδυνη φυγή προς τα εμπρός σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Όπως υπογράμμισε, η συνέχιση της στρατηγικής αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα οι Ισραηλινοί όμηροι και οι κάτοικοι της Γάζας θα συνεχίσουν να είναι τα πρώτα θύματα.

Προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, ο Μακρόν προτείνει «μια αποστολή σταθεροποίησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας, θα προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό και θα υποστηρίξει την παλαιστινιακή διακυβέρνηση, η οποία και μόνο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού της Γάζας και να διεξαγάγει επιχειρήσεις αφοπλισμού και αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς», και επαναλαμβάνει ότι «η Γαλλία επιθυμεί να δράσει για την ασφάλεια του Ισραήλ, την απελευθέρωση των ομήρων, την επανάληψη των ανθρωπιστικών δράσεων και την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού».

