search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 15:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 15:11

Γάζα: 6ος δημοσιογράφος νεκρός από ισραηλινή επίθεση – «Τρομοκράτες που προσποιούνται τους ρεπορτερ»

11.08.2025 15:11
gaza reporter (1)

Υπέκυψε στα τραύματά του άλλος ένας δημοσιογράφος, ένας φωτορεπόρτερ, και αυτός μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα, που δέχθηκε χθες φονικό ισραηλινό πλήγμα, ανεβάζοντας σε έξι τον αιματηρό απολογισμό.

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα. Ο Χάλντι ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα.

Το Καταριανό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη του σκοτώθηκαν από επίθεση στην τέντα τους, έξω από το νοσοκομείο, την Κυριακή, μεταξύ αυτών και ο γνωστός ρεπόρτερ Άνας αλ-Σαρίφ. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ο Σαρίφ, τον οποίο χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Νέος στολίσκος θα επιχειρήσει να «σπάσει» τον ισραηλινό αποκλεισμό, λέει η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Politico: Στη δίνη νέου σκανδάλου το Βατικανό – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτες συναλλαγές

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza reporter (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 6ος δημοσιογράφος νεκρός από ισραηλινή επίθεση – «Τρομοκράτες που προσποιούνται τους ρεπορτερ»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι λέει ότι οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει την αιματοχυσία

louna-park-vretania-atixima
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε λούνα παρκ στη Βρετανία: Επιβάτες παιχνιδιού κρεμόντουσαν ανάποδα επί 20 λεπτά

exathlon_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Exathlon» α λα «Survivor» – Κοντοζυγώνει η μετάβαση των παικτών στην Καραϊβική για τα γυρίσματα

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε 10 Περιφέρειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 15:16
gaza reporter (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 6ος δημοσιογράφος νεκρός από ισραηλινή επίθεση – «Τρομοκράτες που προσποιούνται τους ρεπορτερ»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι λέει ότι οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει την αιματοχυσία

louna-park-vretania-atixima
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε λούνα παρκ στη Βρετανία: Επιβάτες παιχνιδιού κρεμόντουσαν ανάποδα επί 20 λεπτά

1 / 3