Γάζα: 6ος δημοσιογράφος νεκρός από ισραηλινή επίθεση – «Τρομοκράτες που προσποιούνται τους ρεπορτερ»

Υπέκυψε στα τραύματά του άλλος ένας δημοσιογράφος, ένας φωτορεπόρτερ, και αυτός μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα, που δέχθηκε χθες φονικό ισραηλινό πλήγμα, ανεβάζοντας σε έξι τον αιματηρό απολογισμό.

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα. Ο Χάλντι ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα.

Το Καταριανό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη του σκοτώθηκαν από επίθεση στην τέντα τους, έξω από το νοσοκομείο, την Κυριακή, μεταξύ αυτών και ο γνωστός ρεπόρτερ Άνας αλ-Σαρίφ. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ο Σαρίφ, τον οποίο χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

