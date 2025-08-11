Politico: Στη δίνη νέου σκανδάλου το Βατικανό – Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτες συναλλαγές

Το Βατικανό βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές κατηγορίες ότι διέθετε ένα τεχνολογικό εργαλείο ικανό να αλλοιώνει τραπεζικές συναλλαγές μετά την αποστολή τους μέσω του διεθνούς συστήματος SWIFT, επιτρέποντας την αλλαγή ονομάτων και αριθμών λογαριασμών (IBAN) και, κατ’ επέκταση, την απόκρυψη της ταυτότητας αποστολέων και παραληπτών.

Όπως αναφέρει το Politico, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, πρώην επικεφαλής οικονομικό ελεγκτή του Βατικανού Λιμπέρο Μιλόνε, η δυνατότητα αυτή βρισκόταν στα χέρια της APSA, της υπηρεσίας μισθοδοσίας και διαχείρισης περιουσίας του κρατιδίου, και θα μπορούσε να επιτρέψει ανώνυμες μεταφορές κεφαλαίων, διευκολύνοντας πιθανώς απεριόριστο ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση βασικών κανόνων κατά της απάτης.

Ο Μιλόνε, στέλεχος της Deloitte, διορίστηκε το 2015 από τον Πάπα Φραγκίσκο για να φέρει διαφάνεια στα οικονομικά, αλλά το 2017 εξαναγκάστηκε σε παραίτηση με την επίσημη κατηγορία ότι κατασκόπευε αξιωματούχους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε επειδή εντόπισε οικονομικές παρατυπίες που αφορούσαν τον τότε αρχηγό της αστυνομίας και καρδινάλιο Τζοβάνι Άντζελο Μπεκίου, ο οποίος το 2023 καταδικάστηκε για υπεξαίρεση και εμπλοκή σε αποτυχημένη επένδυση ακινήτου στο Λονδίνο.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά την κατάρρευση της δικής του αγωγής κατά του Βατικανού για άδικη απόλυση και μέσα από δημοσιεύματα του καθολικού ιστότοπου The Pillar, ο οποίος ανέφερε ότι ο Μιλόνε ενδέχεται να κατέχει επιπλέον επιβαρυντικό υλικό.

Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας έπαιξε επιστολή του 2016 από τον Αυστραλό καρδινάλιο Τζορτζ Πελ, υπεύθυνο για τη μεταρρύθμιση των οικονομικών, ο οποίος είχε ενημερωθεί για αίτημα της APSA να τροποποιήσει τους ελέγχους στο SWIFT, κάτι που χαρακτήρισε «πιθανώς παράνομο».

Ο Μιλόνε υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τον Πάπα Φραγκίσκο, τον γραμματέα του Κράτους Πιέτρο Παρολίν, καθώς και τους επικεφαλής της δικαστικής υπηρεσίας και της οικονομικής αστυνομίας ASIF, χωρίς να λάβει ανταπόκριση από τους δύο τελευταίους.

Αρνείται τις κατηγορίες το Βατικανό

Το Βατικανό, μέσω του εκπροσώπου Ματέο Μπρούνι, απορρίπτει τις κατηγορίες ως «απολύτως αβάσιμες», επικαλούμενο ότι η APSA σταμάτησε να εξυπηρετεί ιδιωτικούς πελάτες το 2015 και ότι μεταγενέστεροι έλεγχοι από την ASIF και την PricewaterhouseCoopers (2020–2024) δεν αποκάλυψαν ανωμαλίες.

Ειδικοί στο SWIFT τονίζουν ότι τεχνικά είναι αδύνατο να αλλάξει μήνυμα πληρωμής μετά την αποστολή του, λόγω ψηφιακών υπογραφών και ισχυρής κρυπτογράφησης.

Ο Μιλόνε παραδέχεται πως δεν γνωρίζει την τεχνική μέθοδο, αλλά δηλώνει ότι έχει δει στοιχεία που αποδεικνύουν αλλοιώσεις συναλλαγών.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον νέο Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος εξελέγη για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Εκκλησίας και να αντιμετωπίσει έλλειμμα προϋπολογισμού, σε μια εποχή που οι δωρεές μειώνονται.

Παρά την πρόσφατη βελτίωση των οικονομικών (κέρδη APSA 62,2 εκατ. € το 2024, αυξημένα από 45,9 εκατ. €), οι κατηγορίες απειλούν να ξανανοίξουν πληγές από παλαιότερα οικονομικά σκάνδαλα.

Αυτά περιλαμβάνουν τις υποθέσεις της δεκαετίας του ’80 με την Τράπεζα του Βατικανού (IOR) και τον τραπεζίτη Ρομπέρτο Κάλβι — που βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο το 1982 και φερόταν να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρημάτων της μαφίας για χρηματοδότηση αντικομμουνιστικών κινημάτων — καθώς και τη σύγχρονη καταδίκη Μπεκίου.

Αν αποδειχθούν οι τρέχουσες κατηγορίες, το Βατικανό κινδυνεύει να μπει σε διεθνή «μαύρη λίστα» και να αποκλειστεί από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, περιοριζόμενο μόνο σε συναλλαγές με φυσικά μετρητά.

