Ανάς αλ Σαρίφ: Το Ισραήλ δολοφόνησε τον δημοσιογράφο – σύμβολο του Al Jazeera στη Γάζα – Νεκροί και τέσσερις συνάδελφοί του – Το συγκλονιστικό τελευταίο μήνυμα

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος του Al Jazeera, Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε την Κυριακή σε ισραηλινή δολοφονική επίθεση, που έπληξε σκηνή δημοσιογράφων κοντά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, στην Πόλη της Γάζας.

Μαζί του έχασαν τη ζωή τους ο συνάδελφός του, Μοχάμεντ Κραϊκέα και οι εικονολήπτες Ιμπραχίμ Ζάχερ και Μοχάμεντ Νούφαλ, όταν το ισραηλινό drone έπληξε τον χώρο.

Journalist Anas al-Sharif along with four other Al Jazeera staff have been killed by an Israeli attack which targeted a tent for the press outside al-Shifa Hospital’s main gate. pic.twitter.com/hfwWdDCCji — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2025

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε λίγο αργότερα ότι είχε στόχο τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον νεαρό «τρομοκράτη», που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»..

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Οι IDF ανέφεραν μέσω Telegram ότι «διεξήγαγαν πλήγμα, στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα», διατεινόμενες πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

The Israelis have murdered Al Jazeera’s Anas al-Sharif. The fucking bastards. I’m sorry but I’m enraged. They’d been threatening this for a while. Anas was so courageous and brought a special emotion and depth to his reports. He was our eyes. And that’s why they killed him. pic.twitter.com/Oiw1c4Ygme — Barry Malone (@malonebarry) August 10, 2025

«Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής» όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε από την πλευρά το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ. Συνολικά, οι νεκροί στο πλήγμα αυτό ήταν επτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Israel murders five journalists in targeted airstrike in Gaza.



Al Jazeera journalists Anas al-Sharif and Mohammed Qreiqea, and camera operators Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, and Moamen Aliwa have been killed in a targeted Israeli airstrike.



Two weeks ago, UN Special… pic.twitter.com/Zl8K651vsB August 11, 2025

Ο 28χρονος ρεπόρτερ ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα μεταξύ των ανταποκριτών του αραβόφωνου δικτύου στη Λωρίδα της Γάζας και κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο. Έχοντας μεγαλώσει στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, είχε αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου, κερδίζοντας βραβεία για τη δουλειά του.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων είχε προειδοποιήσει ότι η ζωή του βρισκόταν σε «οξύ» κίνδυνο, εξαιτίας επανειλημμένων απειλών από εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού.

Προβλέποντας την πιθανότητα να χάσει τη ζωή του, ο Αλ Σαρίφ είχε συντάξει ένα τελευταίο μήνυμα, το οποίο ζήτησε να δημοσιευθεί, αν σκοτωθεί.

Anas Al-Sharif was not just a reporter; he was the voice of conscience that carried Gaza’s suffering to the world.



He fulfilled his duty and delivered the truth despite all dangers, becoming a martyr of truth and a voice that cannot be erased.



Farewell, great one—your departure… pic.twitter.com/Ix6s4dbuSI — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 10, 2025

Η «διαθήκη» του Ανάς αλ Σαρίφ

Η οικογένεια και οι συνάδελφοί του το ανάρτησαν στα κοινωνικά δίκτυα αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς αλ Σαρίφ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «The Palestine Chronicle», έχει ως εξής:

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα.

Αν τα λόγια μου φτάνουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου.

Πρώτα απ’ όλα, ειρήνη σε εσάς και το έλεος και οι ευλογίες του Θεού.

Ο Θεός γνωρίζει ότι έδωσα ό,τι είχα -δύναμη και κόπο- για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή στα στενά του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν να ζήσω αρκετά ώστε να επιστρέψω μαζί με την οικογένεια και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την Ασκαλάν (αλ-Ματζντάλ), που βρίσκεται υπό κατοχή. Αλλά το θέλημα του Θεού προηγείται και η απόφασή Του είναι τελική.

Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις και γεύτηκα την απώλεια πολλές φορές. Κι όμως, δεν έπαψα να λέω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποίηση ή διαστρέβλωση -ώστε ο Θεός να είναι μάρτυρας για όσους έμειναν σιωπηλοί, αποδέχτηκαν τη σφαγή μας και δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

The names of the five Al Jazeera journalists assassinated by Israel in a strike on their tent in Gaza on Sunday night:



• Anas Al Sharif

• Mohammed Qreiqea

• Ibrahim Zaher

• Mohammed Noufal

• Moamen Aliwa pic.twitter.com/fnTbZZXUa8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 10, 2025

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη -το κόσμημα του μουσουλμανικού στέμματος και τον παλμό κάθε ελεύθερου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Σας εμπιστεύομαι τον λαό και τα παιδιά της, των οποίων τα αγνά σώματα έχουν συνθλιβεί κάτω από τις ισραηλινές βόμβες και πυραύλους.

Μην αφήσετε τα δεσμά να σας φιμώσουν ή τα σύνορα να σας συγκρατήσουν. Γίνετε γέφυρες προς την απελευθέρωση της γης και του λαού της, μέχρι να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας πάνω από την κλεμμένη μας πατρίδα.

Σας εμπιστεύομαι την οικογένειά μου: την αγαπημένη μου κόρη Σαμ· τον αγαπητό μου γιο Σαλάχ· τη μητέρα μου, της οποίας οι προσευχές ήταν το οχυρό μου· και τη σταθερή σύζυγό μου Μπαγιάν (Ουμ Σαλάχ), που σήκωσε το βάρος στην απουσία μου με δύναμη και πίστη. Σταθείτε δίπλα τους, μετά τον Θεό.

Another video from earlier this year of Al Jazeera journalist Anas al-Sharif reuniting with his young daughter during the Muslim holiday of Eid al-Fitr: pic.twitter.com/A0FMGUMeTJ — Murtaza Hussain (@MazMHussain) August 10, 2025

Αν πεθάνω, πεθαίνω αμετακίνητος στις αρχές μου. Μαρτυρώ ότι είμαι ικανοποιημένος με την απόφαση του Θεού, βέβαιος για τη συνάντησή μας και πεπεισμένος ότι ό,τι έχει ο Θεός είναι καλύτερο και αιώνιο.

Θεέ μου, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίσει τον δρόμο της ελευθερίας για τον λαό μου. Συγχώρεσέ με αν υστέρησα και προσευχηθείτε για μένα με έλεος, γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν άλλαξα ποτέ.

Μην ξεχάσετε τη Γάζα… και μην με ξεχάσετε στις προσευχές σας.

Άνας Τζαμάλ αλ-Σαρίφ

6 Απριλίου 2025»

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.

إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين،… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Σφαγή χωρίς τέλος και χωρίς αποδείξεις

Το Al Jazeera, το οποίο έχει κατηγορήσει τις ισραηλινές αρχές ότι κατασκευάζουν αποδεικτικά στοιχεία για να συνδέσουν το προσωπικό του με τη Χαμάς, κατήγγειλε πρόσφατα τον ισραηλινό στρατό για την «εκστρατεία στοχοποίησης» εναντίον των δημοσιογράφων του στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αλ-Σαρίφ.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ανησυχεί σοβαρά για την ασφάλεια του δημοσιογράφου, καθώς «στοχοποιείται από μια εκστρατεία δυσφήμισης του ισραηλινού στρατού».

Ο Μουχάμεντ Σεχάδα, αναλυτής στο Euro-Med Human Rights Monitor, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «καμία απόδειξη» ότι ο αλ-Σαρίφ συμμετείχε σε οποιεσδήποτε εχθροπραξίες.

«Η καθημερινή του ρουτίνα ήταν να στέκεται μπροστά από μια κάμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ», δήλωσε στο Al Jazeera.

Τον περασμένο μήνα, μετά την αναδημοσίευση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Avichai Adraee, στο οποίο κατηγορούσε τον al-Sharif ότι ήταν μέλος του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της έκφρασης, Irene Khan, δήλωσε ότι ήταν «βαθιά ανήσυχη από τις επαναλαμβανόμενες απειλές και κατηγορίες του ισραηλινού στρατού» εναντίον του al-Sharif.

«Οι φόβοι για την ασφάλεια του αλ-Σαρίφ είναι βάσιμοι, καθώς υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι δημοσιογράφοι στη Γάζα έχουν στοχοποιηθεί και σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό με βάση αβάσιμες ισχυρισμούς ότι ήταν τρομοκράτες της Χαμάς», δήλωσε η Καν.

Από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Λωρίδας της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, κατηγορεί συστηματικά τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα ότι είναι μέλη της Χαμάς, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας, όπως υποστηρίζουν οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δυσφημίσει τις αναφορές τους για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη των βομβαρδισμών, μεταξύ των οποίων και αρκετοί δημοσιογράφοι του Al Jazeera

