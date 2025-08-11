Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή» ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη, είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών (κεντροαριστερά) στον Τύπο, εξηγώντας «πως η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος».

Παρόμοια αναγγελία έκαναν πρόσφατα οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Καναδά, ενώ αυτή της Βρετανίας από την πλευρά της ανακοίνωσε πως θα τις μιμηθεί αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Νέα Ζηλανδία ανακοινώνει επίσης πως εξετάζει την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα ζυγίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ωκεανίας, ο Ουίνστον Πίτερς.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημα την απόφασή της τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξήγησε.

Ο κ. Πίτερς τόνισε πως η χώρα του ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η απόφασή της δεν θα επηρεαστεί από τη στάση συμμάχων της.

«Σκοπός μας είναι να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και κατόπιν να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τα εθνικά συμφέροντα» της Νέας Ζηλανδίας, επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας της.

ΚλείσιμοΗ χώρα έχει πει «με σαφήνεια» εδώ και καιρό πως το ζήτημα «της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από πλευράς μας» αφορά κυρίως «το πότε, όχι το αν». Αλλά η κυβέρνηση θα εξετάσει το εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στα παλαιστινιακά εδάφη για την αναγνώρισε «βιώσιμου» κράτους για να προχωρήσει, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Κοινό μέτωπο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ «τράνταξε» την Τουρκία, κατέρρευσε κτίριο στην Μπαλίσεκιρ – Αισθητός σε Χίο και Μυτιλήνη

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Οαχάκα στο Μεξικό