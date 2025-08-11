Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Οαχάκα στο Μεξικό

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ παρακολουθείται η εξέλιξη από τις τοπικές αρχές.

