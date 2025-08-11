search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

11.08.2025 07:10

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Οαχάκα στο Μεξικό

11.08.2025 07:10
seismos

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ παρακολουθείται η εξέλιξη από τις τοπικές αρχές.

