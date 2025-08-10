Κοινή δήλωση Ελλάδας και ακόμη 4 χωρών: Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα – «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», επιμένει ο Νετανιάχου

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε στα ξένα μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα της Κυριακής, για την κατάληψη της Γάζας, παρά τις αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός άρχισε τη συνέντευξη, λέγοντας πως θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να «αποκαλύψει τα ψέματα», πριν εξαπολύσει εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Χαμάς, λέγοντας πως εξακολουθεί να έχει «χιλιάδες ένοπλους τρομοκράτες» στη Γάζα, στόχος των οποίων είναι να «καταστρέψουν» το κράτος του Ισραήλ.

«Στόχος του Ισραήλ να απελευθερώσει τη Γάζα»

«Ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει. Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει εάν η Χαμάς απελευθερώσει τους ομήρους και συμφωνήσει να καταθέσει τα όπλα της» είπε μεταξύ άλλων.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να «τελειώσει τη δουλειά» και να «νικήσει» τη Χαμάς.

Αν και εξήγησε ότι το 70-75% της Γάζας βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, η Χαμάς έχει δύο εναπομείναντα οχυρά. Το ένα είναι η Πόλη της Γάζας και το άλλο τα «μεγάλα στρατόπεδα»

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος» σημείωσε για να προσθέσει ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στους πολίτες να μεταβούν σε καθορισμένες ασφαλείς ζώνες όπου θα έχουν «άφθονη» τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη.

Το σχέδιο για τη Γάζα

Αναφερόμενος στη Γάζα είπε ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί και περιγράφει τους πέντε στόχους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτοί είναι:

Ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η επιστροφή όλων των ομήρων

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

Η ανάληψη του «κυρίαρχου ελέγχου ασφαλείας» στη Λωρίδα από το Ισραήλ

Η δημιουργία μιας «εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα είναι η Χαμάς ή η Παλαιστινιακή Αρχή

«Αυτό είναι το σχέδιό μας. Δεδομένης της άρνησης της Χαμάς να καταθέσει τα όπλα της, το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει τη δουλειά και να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

Τι είπε για τον λιμό

«Αν είχαμε πολιτική λιμού, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου», δήλωσε ο Νετανιάχου. Στη συνέχεια υπέδειξε για άλλη μια φορά τη Χαμάς ως την αιτία της κρίσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, λέγοντας ότι η οργάνωση έχει κλέψει βοήθεια που προοριζόταν για τους πολίτες.

Ο Νετανιάχου είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο τριών βημάτων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ασφαλών διαδρόμων για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, της αύξησης του αριθμού των ασφαλών σημείων διανομής που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας και περισσότερων αεροπορικών ρίψεων από τις ισραηλινές δυνάμεις και άλλους εταίρους.

Μάλιστα υποστήριξε ότι οι όμηροι είναι οι μόνοι που «λιμοκτονούν σκόπιμα» στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ακόμα ότι η κυβέρνηση κινείται νομικά εναντίον των New York Times για τη χρήση μιας εικόνας ενός πεινασμένου παιδιού στην πρώτη σελίδα τους, το οποίο είχε επίσης υποκείμενα προβλήματα υγείας. Ο Νετανιάχου λέει ότι η μητέρα και ο αδελφός του παιδιού είναι υγιείς και ισχυρίζεται ότι η εφημερίδα έκρυψε μια διόρθωση.

«Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει»

Στο μεταξύ, Βρετανία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα και Σλοβενία κάλεσαν -με κοινή τους δήλωση- το Ισραήλ να «ανακαλέσει» την απόφαση για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα αυτή την απόφαση και να μην την εφαρμόσει», επισημαίνουν στη δήλωση, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή δεν θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων, αντίθετα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή.

Οι πέντε χώρες χαρακτήρισαν την τρέχουσα λιμοκτονία στη Γάζα «κρίση που προκαλείται από τον άνθρωπο» και ζήτησαν «άμεση δράση για να σταματήσει η πείνα και να αυξηθεί μαζικά η ανθρωπιστική βοήθεια».

«Στέλνουμε σαφές μήνυμα στο Ισραήλ: άρση των περιορισμών στη διανομή βοήθειας, ώστε ο ΟΗΕ και οι αναγνωρισμένοι ανθρωπιστικοί φορείς να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα, σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει κατ’ επανάληψη καλέσει για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων. Και ξεκαθαρίζουμε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην έχει κανέναν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Όμως αυτή η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα συμβάλει στην επιστροφή των ομήρων και ενέχει τον κίνδυνο να θέσει ακόμη περισσότερο τη ζωή τους σε κίνδυνο», επισημαίνει.

Μίροσλαβ Γέντσα: «Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής ασύλληπτης κλίμακας»

Η κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να επιδεινώνεται, θέτοντας τους Παλαιστίνιους σε κίνδυνο και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη ζωή των αιχμαλώτων, δήλωσε λίγη ώρα αργότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Μίροσλαβ Γέντσα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική.

Τα πρόσφατα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Γάζα κινδυνεύουν να «ανάψουν ένα ακόμη φρικτό κεφάλαιο σε αυτή τη σύγκρουση, με πιθανές συνέπειες που θα ξεπεράσουν τα όρια του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών», επισήμανε.

«Ήδη γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής ασύλληπτης κλίμακας στη Γάζα», είπε.

«Αν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, πιθανότατα θα προκαλέσουν μια ακόμη τραγωδία στη Γάζα, με αντίκτυπο σε όλη την περιοχή, οδηγώντας σε νέο αναγκαστικό εκτοπισμό, θανάτους και καταστροφή, επιτείνοντας την αφόρητη δοκιμασία του πληθυσμού».

