Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το εγκληματικό δίκτυο στην Κρήτη: Οι εκβιασμοί, οι καταπατήσεις και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσαν σαν γκάνγκστερ»

Σοβαρές καταγγελίες και μαρτυρίες φέρνουν στο «φως» ένα σκηνικό έντονου εκφοβισμού σε Βορίζια και Αμάρι στην Κρήτη, με κατοίκους να περιγράφουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που προχωρούσε σε εκβιασμούς προκειμένου να καταπατούν αγροτικές εκτάσεις και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θύματα μιλούν για απειλές, αντίποινα και αναγκαστική εγκατάλειψη περιουσιών, περιγράφοντας πρακτικές που παραπέμπουν σε μαφία.

«Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό…Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες», λέει στο cretalive.gr κρητικός από το Αμάρι, ο οποίος καταγγέλλει ότι αναγκάστηκε, υπό καθεστώς φόβου, να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία εδώ και περίπου πέντε χρόνια.

Ο ίδιος είχε ζητήσει βοήθεια πριν από περίπου δύο χρόνια, σε περίοδο αντιδράσεων tvn τοπικών κοινωνιών για την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις καταστροφές από ανεπιτήρητα ζώα.

«Δεν φθάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την “επέλαση” εκατοντάδων ζώων, δεν φθάνει που πολλοί απ’ αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς», είχε δηλώσει τότε.

Παράλληλα, είχε σημειωθεί ότι «κάποιοι βοσκοί συμπεριφέρονται σαν γκάνγκστερ, με πρακτικές μαφίας», ενώ περιγράφονταν περιστατικά βίας, εκφοβισμού και καταστροφών.

Σε νέα του δήλωση στο cretalive.gr, ο καταγγέλλων περιγράφει επαναλαμβανόμενες πιέσεις: «Εμείς ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια… Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδεύονταν από αντίποινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί… Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος».

Ο όρκος στην εικόνα και οι καταγγελίες για εμπρησμό

Όπως είπε στο Cretalive.gr μόλις πριν από μία εβδομάδα πήγαν με κάποιον ύποπτο στα Κεραμειά για να τον βάλει να ορκιστεί μπροστά στην εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή. «Ορκίστηκε, αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Άγιος Νικόλαος ο Δικαστής συνδέεται με όρκο τιμής και δικαιοσύνης, ενώ θεωρείται ότι η ψευδής επίκλησή του επιφέρει συνέπειες για τον ορκιζόμενο.

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει επίσης ότι η υπόθεση σχετίζεται με εμπρησμό οχήματος το 2023, αναφέροντας: «Έχετε να ακούσετε πολλά ακόμα… Σιγά-σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια».

Αστυνομική επιχείρηση και συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., με εντάλματα σε βάρος τριών συγγενικών προσώπων και συλλήψεις ακόμη δύο γυναικών στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι οποίες στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες.

Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, με δύο αδέλφια να έχουν συλληφθεί στην Κρήτη και τον θείο τους να εντοπίζεται σε νοσοκομείο στην Αθήνα, απ’ όπου και θα μεταχθεί.

Το εύρος της δράσης και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τις Αρχές, η υπόθεση αφορά κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος περίπου 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, με φθορές και ζημιές που εκτιμώνται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Καταγράφονται καταστροφές σε 400 αμπελόφυτα και 134 ελαιόδεντρα, καθώς και εμπρησμός οχήματος το 2025, ενώ αναφέρονται και περιπτώσεις υφαρπαγής εκτάσεων για ιδιοποίηση μέσω χρησικτησίας και επιδοτήσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται η υποβολή ανακριβών δηλώσεων στο ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν υπήρχε, με σκοπό την είσπραξη ενισχύσεων από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το ποσό που φέρεται να έχει εισπραχθεί την περίοδο 2021–2025 ανέρχεται σε 586.498 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 18/5 με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ συνοδεύτηκε από έρευνες σε κατοικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων.

Η έρευνα, που ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα βασικά μέλη της ομάδας δρούσαν από το 2021, με συγγενικούς δεσμούς και οργανωμένη δομή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσω απειλών και βίας εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες να αποδέχονται καταπατήσεις, ανεξέλεγκτη βόσκηση χωρίς καταβολή αντιτίμου, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων, παράνομη διόγκωση δραστηριότητας και ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας για επιδοτήσεις.

Οι κατηγορίες και η εξέλιξη της υπόθεσης

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, εμπρησμό, αγροτική φθορά, διακεκριμένες φθορές, ανεπιτήρητη βοσκή και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε..

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ άλλα έξι περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη δικαιοσύνη, την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας του δικτύου.

