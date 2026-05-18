ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 23:24
Ακύλας: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του μετά τη Eurovision

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του προχώρησε ο Ακύλας, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Eurovision.

Ο νεαρός τραγουδιστής, που εκπροσώπησε τη χώρα με το τραγούδι «Ferto» και κατέκτησε τη 10η θέση, δημοσίευσε κοινά τους στιγμιότυπα στο Instagram και έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα για τα παιδιά που ονειρεύονται, αλλά και για τους γονείς που καλούνται να τα αγαπούν και να τα στηρίζουν.

Η ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα του

Ο Ακύλας είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα του και μέσα από τους στίχους του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο διαγωνίστηκε στη Eurovision για λογαριασμό της Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο νεαρός τραγουδιστής θέλησε να μοιραστεί δημόσια μερικά τρυφερά λόγια για εκείνη.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ακύλας δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα του.

Ανάμεσά τους ήταν στιγμιότυπα από τότε που ήταν μωρό, αλλά και εικόνες από τους τελευταίους μήνες, από την περίοδο κατά την οποία είχε επιλεγεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision.

Το μήνυμα για τα παιδιά και τους γονείς

Στην ανάρτησή του, ο Ακύλας απευθύνθηκε στη μητέρα του, κάνοντας απολογισμό όσων κατάφεραν τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή κανένα παιδί να μη φοβάται να κάνει όνειρα, ενώ στάθηκε και στη σημασία της στήριξης των γονέων προς τα παιδιά τους, ακόμη κι όταν δεν τα καταλαβαίνουν από την αρχή.

«Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι’ αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μην τα καταλαβαίνουν στην αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά.

