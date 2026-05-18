«Emily in Paris»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στη Μύκονο με Λίλι Κόλινς και Λούκας Μπράβο (Videos)

Τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας από την παραλία του Άγιου Σώστη, με τη Λίλι Κόλινς και τον Λούκας Μπράβο να βρίσκονται στο νησί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η παραγωγή της δημοφιλούς σειράς του Netflix επέλεξε μία από τις πιο αυθεντικές και λιγότερο οργανωμένες παραλίες της Μυκόνου, ενώ τις επόμενες ημέρες τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη Χώρα, στους μύλους, στα σοκάκια, σε μπαρ και σε γνωστά σημεία της νυχτερινής ζωής.

Πρώτο σκηνικό ο Άγιος Σώστης

Μετά από προετοιμασίες πολλών ημερών, το πρωί της Δευτέρας το συνεργείο και οι ηθοποιοί του «Emily in Paris» βρέθηκαν στην παραλία του Άγιου Σώστη, όπου ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς στη Μύκονο.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, ενώ ο φακός του Mykonos Live βρέθηκε από νωρίς στο σημείο, από την ώρα που αφίχθηκαν οι συντελεστές της παραγωγής, επιχειρώντας να καταγράψει μερικά στιγμιότυπα.

Στα πλάνα, η Λίλι Κόλινς φαίνεται να δέχεται τις τελευταίες «περιποιήσεις», περιστοιχισμένη από ανθρώπους της παραγωγής, οι οποίοι κρατούσαν μεγάλες μαύρες ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον πρωινό ήλιο.

Γύρω της διακρίνεται ένα «μελίσσι» ανθρώπων, τεχνικών και κομπάρσων, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζεται και ο Λούκας Μπράβο, ο σεφ της σειράς του Netflix.

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη παραλία

Σύμφωνα με τον Πέτρο Νάζο του Mykonos Live, η παραγωγή επέλεξε την παραλία του Άγιου Σώστη επειδή πρόκειται για μία από τις λιγοστές παραλίες της Μυκόνου όπου δεν επιτρέπονται beach bars και ξαπλώστρες.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με την πρόθεση της παραγωγής να αποτυπώσει μια πιο αυθεντική πλευρά του νησιού, μακριά από την απόλυτα οργανωμένη και κοσμοπολίτικη εικόνα με την οποία έχει ταυτιστεί διεθνώς η Μύκονος.

Η συνέχεια των γυρισμάτων στη Χώρα

Η συνέχεια των γυρισμάτων θα δοθεί στη Χώρα της Μυκόνου, όπου έχει ήδη στηθεί ειδικό σκηνικό.

«Αύριο είναι τα γυρίσματα στη Χώρα, όπου έχουν φτιάξει ένα σκηνικό που θυμίζει λίγο λαϊκή αγορά. Έχουν κάποια καφάσια, κάποιες ζυγαριές, κάποια δίχτυα του ψαρά. Θα είναι όλη τη μέρα στη Χώρα. Θα είναι στους μύλους, θα είναι στα σοκάκια, θα είναι στα μπαράκια και γενικά θα αποτυπώσουν την αυθεντική πλευρά της Μυκόνου, συν τη νυχτερινή, με κάποια κλαμπ που θα επισκεφτούν», δήλωσε ο Πέτρος Νάζος στο «Happy Day».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι κανείς δεν έχει δει από κοντά τους ηθοποιούς, καθώς στον ελεύθερο χρόνο τους παραμένουν στα καταλύματά τους.

«Όταν ξεκινάνε στις 6:00 να ετοιμάζονται, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κυκλοφορήσει το βράδυ ή το πρωί», ανέφερε ο βετεράνος του μυκονιάτικου κοσμικού ρεπορτάζ.

Γυρίσματα μέχρι τις 26 Μαΐου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Πέτρου Νάζου, τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο θα διαρκέσουν έως τις 26 Μαΐου.

Την Τρίτη έχουν προγραμματιστεί γυρίσματα στην πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα στο Jackie O’.

Η επιβεβαίωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τη διεξαγωγή γυρισμάτων στη Μύκονο είχε επιβεβαιώσει πριν από δύο εβδομάδες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη δημοφιλή σειρά, λέγοντας ότι τον χαλαρώνει.

Η 6η σεζόν του «Emily in Paris» υπόσχεται να είναι η πιο λαμπερή μέχρι σήμερα, με την Ελλάδα και τις Κυκλάδες να βρίσκονται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής παραγωγής.

Η σειρά του Netflix, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια επιτυχία, μεταφέρει μέρος της δράσης της στη Μύκονο, επιχειρώντας να αναδείξει τόσο την αυθεντική όσο και τη νυχτερινή πλευρά του νησιού.

