«Πράσινο φως» Μητσοτάκη για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο – Η αναφορά στο Υπουργικό

Μια απρόσμενη, πιο ανάλαφρη νότα είχε η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να «σπάσει» για λίγο το αυστηρό κλίμα της ατζέντας με μια είδηση από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μαζί με τον CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλο, παρουσίαζαν το πενταετές σχέδιο για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός έκανε μια χαλαρή αποκάλυψη προς τους υπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με χιουμοριστική διάθεση επιβεβαίωσε ότι η δημοφιλής σειρά του Netflix «Emily in Paris» θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Μύκονο μέσα στον Μάιο.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει δηλώσει πως παρακολουθεί τη σειρά, φέρεται να ανέφερε ότι τα γυρίσματα θα γίνουν προς τα τέλη του μήνα στο «Νησί των Ανέμων», κάτι που είχε γίνει αντιληπτό ήδη από το φινάλε της τέταρτης σεζόν.

Χαριτολογώντας, μάλιστα, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που ενδιαφέρονται να… σπεύσουν, αν θέλουν να κάνουν κάποια cameo εμφάνιση.

