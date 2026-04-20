Η «Emily in Paris» πάει… Μύκονο – Αρχίζουν τα γυρίσματα για τον 6ο κύκλο της δημοφιλούς σειράς του Netflix

Για γυρίσματα στη Μύκονο ετοιμάζεται η δημοφιλής σειρά του Netflix, «Emily in Paris», στο για τον 6ο κύκλο της, που περιμένουν ανυπόμονα οι φαν της σειράς.

Το κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, μαζί με τη Σαντορίνη, την Αθήνα και το Μονακό, θα αποτελέσουν τα νέα σκηνικά στα οποία η Emily Cooper θα συνεχίσει τις περιπέτειές της, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety.

'Emily in Paris' Readies Season 6 Shoot With Greece and Monaco as New Locations (EXCLUSIVE) https://t.co/dVnTtPqOgo — Variety (@Variety) April 10, 2026

Συγκεκριμένα, η παραγωγή δεν έχει αποκαλύψει τα ακριβή σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, ωστόσο μεταξύ των νησιών που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η Πάρος. Επί της ουσίας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη γεωγραφική επέκταση στην ιστορία της σειράς, η οποία μέχρι σήμερα έχει γυριστεί στο Παρίσι, τη Ρώμη, τη Βενετία, το Σεν Τροπέ και τη Μεζέβ.

Το… ίχνος της Ελλάδας στον 5ο κύκλο

Η σύνδεση της σειράς με την Ελλάδα δεν προέκυψε ξαφνικά. Στις τελευταίες σκηνές του 5ου κύκλου, ο Gabriel (Lucas Bravo) εμφανίζεται να μαγειρεύει σε σκάφος που πλέει στο Αιγαίο και αποστέλλει στην Emily μία καρτ ποστάλ, καλώντας την να τον βρει. Αυτή η σκηνή λειτούργησε ως γέφυρα προς τον επόμενο κύκλο και τοποθέτησε ξεκάθαρα τη χώρα μας στον επόμενο κύκλο.

Ενδεικτικό του ενθουσιασμού του καστ είναι ένα βίντεο που ανέβασε η Ashley Park στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο οι ηθοποιοί τραγουδούν μαζί το «Mamma Mia», παραπέμποντας στην ταινία που γυρίστηκε στα ελληνικά νησιά.

Σημειώνεται ότι η πρωταγωνίστρια Lily Collins βρέθηκε πρόσφατα στα Πετράλωνα για διαφημιστικά γυρίσματα, γνωρίζοντας από κοντά την Αθήνα.

Σάρωσε ο 5ος κύκλος σε τηλεθέαση και έδωσε εισιτήριο για τη συνέχεια

Ο 5ος κύκλος, που προβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σημείωσε εντυπωσιακή απήχηση καθώς, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, συγκέντρωσε 26,8 εκατ. προβολές, εδραιώνοντας τη θέση της σειράς ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα της πλατφόρμας. Αυτά τα νούμερα οδήγησαν το Netflix να δρομολογήσει άμεσα τη συνέχεια.

Μάλιστα, στον 6ο κύκλο αναμένεται να επιστρέψουν οι βασικοί πρωταγωνιστές, ανάμεσά τους οι Ashley Park, Lucas Bravo και Lucien Laviscount. Η ελληνική αισθητική, με τα λευκά σπίτια, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα ηλιοβασιλέματα που έχουν γίνει σύμβολο του Αιγαίου, προσφέρουν ένα σκηνικό που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία μιας σειράς χτισμένης πάνω στην πολυτέλεια και το στυλ.

