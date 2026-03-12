search
12.03.2026 20:08

H Λίλι Κόλινς στα Πετράλωνα: Όχι για το Emily in Paris, αλλά για διαφημιστικό σποτ (Video)

12.03.2026 20:08
lilly collins petralona spot – new

Στα Πετράλωνα βρέθηκε να περιφέρεται η Λίλι Κόλινς για τις ανάγκες γυρισμάτων για διαφημιστική καμπάνια ρούχων σε γερμανική εταιρεία.

Τον περασμένο Νοέμβριο είχε γίνει γνωστό πως η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris ταξίδεψε στην στην Αθήνα λόγω της συμμετοχής της στην καμπάνια.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν η διάσημη ηθοποιός φαίνεται να αναζητά ένα άδειο τραπέζι μέσα σε μία καφετέρια χωρίς επιτυχία για να καταλήξει τελικά να απολαύσει το ποτό της μαζί με την παρέα της στον δρόμο.

Ωστόσο, υπάρχει έντονη φημολογία ότι ο 6ος κύκλος του Emily in Paris θα διαδραματίζεται σε Μύκονο και Αθήνα, τουλάχιστον ένα μέρος του.

