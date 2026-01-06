Emily in Paris: Με άρωμα Ελλάδας η 6η σεζόν!

Για μία ακόμη σεζόν ανανεώθηκε το Emily in Paris , με αρκετά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι ο έκτος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του Netflix θα έχει… άρωμα Ελλάδας!

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν με τα δέκα επεισόδια να ακολουθούν την Έμιλι στη Ρώμη όπου ταξιδέυει για επαγγελματικούς λόγους. Η ηρωίδα αναλαμβάνει να ανοίξει γραφείο της Agence Grateau στην «Αιώνια Πόλη», ενώ παράλληλα διαχειρίζεται μια νέα σχέση με τον κληρονόμο στον χώρο της υψηλής μόδας, Μαρτσέλο Μουρατόρι (Εουτζένιο Φραντσεσκίνι). Κάθε πτυχή της νέας ζωής της Έμιλι, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από ένταση, με την πρωταγωνίστρια να βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στη «νέα αρχή» της Ιταλίας και στις ρίζες της που είναι, πια, στη Γαλλία.

Η πέμπτη σεζόν κορυφώνεται με ένα ταξίδι στη Βενετία για το πρώτο σόλο ντεμπούτο του Μαρτσέλο ως σχεδιαστή. Το fashion show πάει τόσο καλά, που τον αγκαλιάζει ακόμη και η επικριτική μητέρα του, Αντόνια (Άννα Γκαλιένα), προσφέροντάς του τον πλήρη έλεγχο της ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης κασμίρ. Ο Μαρτσέλο ζητά από την Έμιλι να τον ακολουθήσει στη Muratori, όμως εκείνη αρνείται. Θέλει, ωστόσο, την έντονη καριέρα της στο Παρίσι και όχι μια ήσυχη ζωή στο χωριό του Μαρτσέλο, το Σολιτάνο.

Το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η ανανέωση της σειράς

Home sweet home 🇫🇷 EMILY IN PARIS is returning for Season 6! pic.twitter.com/83ZP0kYx3s — Paramount Television Studios (@ParamountTVS) January 5, 2026

Παρά το γεγονός ότι η Έμιλι και ο Μαρτσέλο χωρίζουν (για δεύτερη φορά), η Μίντι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ. Ο Νικολά ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), της κάνει πρόταση γάμου στη Βενετία και η Μίντι δέχεται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Άλφι (Λούσιαν Λάβισκαουντ) έχει κάνει τις ρομαντικές του προθέσεις για τη Μίντι απολύτως ξεκάθαρες. Πάντα ευθύς, ο Άλφι λέει στη Μίντι ότι ο αρραβώνας της είναι «ένα μεγάλο λάθος».

Στη Μεσόγειο, ο πρώην της Έμιλι, ο Γκαμπριέλ, βάζει σε κίνηση μια ακόμη πιθανή ανατροπή. Με μερικές εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα μπροστά του -και έχοντας μάθει για τον τελευταίο χωρισμό της Έμιλι- ο Γκαμπριέλ την προσκαλεί να τον ακολουθήσει στο γιοτ του αφεντικού του.

Θα δεχτεί η Έμιλι; Θα φτάσει καν στα χέρια της η καρτ ποστάλ του Γκαμπριέλ; Και ποιες νέες εκπλήξεις θα κρύβει, άραγε, το Παρίσι;

Η απάντηση στις οθόνες μας κατά την επιστροφή του Emily in Paris μέσα στο 2026!

