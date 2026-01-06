search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 00:30
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 00:01

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

06.01.2026 00:01
papadakis-giorgos-new

Σε μια αποκάλυψη για τα σχέδια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή, 4/1, προχώρησε η Μαρία Σαράφογλου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη την Κυριακή οξύ έμφραγμα και κατέληξε σε ηλικία 74 ετών, με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του να βυθίζει στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας.

Σύμφωνα με τη Μαρία Σαράφογλου, ο Γιώργος Παπαδάκης, που πριν από μερικούς μήνες αποχώρησε από το τιμόνι της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από 34 χρόνια, ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, ο Γιώργος Παπαδάκης θα ξεκινούσε σε πέντε ημέρες γυρίσματα, για μια νέα εκπομπή.

Διαβάστε επίσης:

Το ματς Ολυμπιακός-ΟΦΗ και το διπλό «Στο παρά 5» τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση προγράμματα του διήμερου (3,4/1)

Τζίμι Κίμελ στην Ένωση Αμερικανών Κριτικών: Ευχαριστούμε τον Τραμπ, χάρη στα γελοία που κάνει κάθε μέρα, κερδίσαμε το βραβείο

ΣΚΑΪ: Έξι και σήμερα για την πρεμιέρα της νέας παραλλαγής του «Survivor» – Η πρώτη ντουζίνα παικτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

nigeria copa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Με τεσσάρα η Νιγηρία στους «8», πρόκριση στην παράταση με Σαλάχ για την Αίγυπτο (Videos)

Jens-Frederik Nielsen
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας απορρίπτει σενάρια «κατάκτησης» και δηλώνει ανοιχτός στον διάλογο με τον Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 00:29
maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

1 / 3