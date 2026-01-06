Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

Σε μια αποκάλυψη για τα σχέδια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή, 4/1, προχώρησε η Μαρία Σαράφογλου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη την Κυριακή οξύ έμφραγμα και κατέληξε σε ηλικία 74 ετών, με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του να βυθίζει στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας.

Σύμφωνα με τη Μαρία Σαράφογλου, ο Γιώργος Παπαδάκης, που πριν από μερικούς μήνες αποχώρησε από το τιμόνι της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από 34 χρόνια, ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, ο Γιώργος Παπαδάκης θα ξεκινούσε σε πέντε ημέρες γυρίσματα, για μια νέα εκπομπή.

Διαβάστε επίσης:

Το ματς Ολυμπιακός-ΟΦΗ και το διπλό «Στο παρά 5» τα δημοφιλέστερα σε τηλεθέαση προγράμματα του διήμερου (3,4/1)

Τζίμι Κίμελ στην Ένωση Αμερικανών Κριτικών: Ευχαριστούμε τον Τραμπ, χάρη στα γελοία που κάνει κάθε μέρα, κερδίσαμε το βραβείο

ΣΚΑΪ: Έξι και σήμερα για την πρεμιέρα της νέας παραλλαγής του «Survivor» – Η πρώτη ντουζίνα παικτών