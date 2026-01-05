ΣΚΑΪ: Έξι και σήμερα για την πρεμιέρα της νέας παραλλαγής του «Survivor» – Η πρώτη ντουζίνα παικτών

«Απέναντι» από σειρές μυθοπλασίας με ισχυρές συνήθειες τηλεθέασης παίρνει θέση (21.00) την Κυριακή που μας έρχεται (11/1) η νέα εκδοχή του τοξικού ριάλιτι «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες», με πρόδηλο το διχαστικό στοιχείο, στοχεύοντας στην πρόκληση μέσα από την κοινωνική διάκριση και τον υπόρρητο ρατσισμό.

Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται Κυριακή με Τετάρτη, εννοείται στην prime time ζώνη του σταθμού, και με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, τις Τετάρτες το επεισόδιο θα κάνει έναρξη αμέσως μετά από την σειρά «Τότε και Τώρα» των Έλενας Χαραλαμπούδη– Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Το κανάλι κλιμακωτά ενημερώνει για εκείνους που επιλέγχθηκαν να αποτελέσουν τα μέλη των ομάδων που θα κοντραριστούν στις διαδικασίες του προγράμματος τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιούνται ως γνωστών σε αμμουδιές της Δομινικανής Δημοκρατίας.

«Στο «Survivor»δεν έρχομαι για να κάνω φίλους. Οι φίλες είναι για έξω από το παιχνίδι», είναι η πρώτη ατάκα- αποφασισμένης- παίκτριας από την ομάδα των «Αθηναίων» που δίνει το στίγμα των προθέσεων και των διαθέσεων που θα αναπτυχθούν στα επεισόδια του ριάλιτι σόου.

Πριν από μερικές ώρες ο ΣΚΑΪ έδωσε στη δημοσιότητα το πρωτο γκρούπ παικτών που προέρχονται από την περιφέρεια και έχουν το διακριτικό «Επαρχιώτες» στο ριάλιτι. Είναι οι Ελένη Ζαράγγα (30 ετών), δασκάλα ειδικής αγωγής, Δήμητρα Λιάγγα (28 ετών), εργαζόμενη σε εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας/φύλαξης (με σπουδές Ζωικής παραγωγής) και Γιώργος Πολύχρος (25 ετών), επαγγελματίας ψαράς.

Ο αθλητικός ρεπόρτερ (του Mega) Δημήτρης Θεοδωρόπουλος (29 ετών), ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ (29 ετών), διευθυντής ξενοδοχειακού συγκροτήματος και Γιάννης Στίνης (41 ετών), γυμναστής- επιχειρηματίας, με διακρίσεις στον υγρό στίβο (3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 50μ ύπτιο το 2003 και 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2002) συνθέτουν την πρώτη τριάδα παικτών για την ομάδα των «Αθηναίων».

Ο Γιώργος Καραϊσαλίδης (27 ετών), μοντέλο, η Βασιλική Μουντή (24 ετών), γυμνάστρια-φυσικοθεραπεύτρια και Ελισάζετ Σεκερτζή (30 ετών), τεχνήτρια νυχιών, αποτελούν τη δεύτερη τριάδα… πρωτευουσιάνων.

Εβελίνα Λυκούδη (22 ετών), φοιτήτρια Ναυτιλιακών στον πανεπιστήμιο Χίου, Κέλλυ Μποφίλιου (28 ετών), ιατρική επισκέπτρια (με σπουδές Διοικησης και Ευρωπαϊκές Σπουδές) και Σταυρούλα Ποτήρη (31 ετών), επισκέπτρια υγείας (με σπουδές Κοινοτικής Υγείας στο ΠΑΔΑ) αποτελούν την τρίτη τριάδα «Αθηναίων».

Στην παρουσίαση θα είναι ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος θα παρουσιάζει στο δεύτερο μισό της σεζόν 2025-2026 το τηλεπαιχνίδι «The Wall». Το χρηματικό έπαθλο για όποιον τα καταφέρει ως το τέλος έχει προσδιοριστεί στις 250.000 ευρώ. Στο μεταξύ μένει να αποσαφηνιστεί το ποσό που θα κερδίζει κάθε παίκτης για κάθε εβδομάδα παραμονής στο παιχνίδι, όπως συνέβαινε ως τώρα στα προηγούμενα «Survivor».

