ΣΚΑΪ: Ραδιοφωνικό δίδυμο αθλητικογράφων θα παρουσιάζει το «Beat My Guest» – Πρεμιέρα την ερχόμενη Δεύτερα (12/1)

Όλα είναι έτοιμα στον ΣΚΑΪ για την έναρξη του νέου καθημερινού μουσικού τηλεπαιχνιδιού – με στοιχεία ριάλιτι – «Beat My Guest».

Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του.

Ερμηνεία και… σκηνική παρουσία, συνδυαστικά με ενδυματολογικές προτάσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τους άλλους συμμετέχοντες. Οι βαθμολογίες κάθε ημέρας αθροίζονται και εκείνος που στο τέλος της εβδομάδας θα έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρω , το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο «Καλύτερος Οικοδεσπότης της Εβδομάδας».

Τα τεκταινόμενα επι της οθόνης θα περιγράφουν και θα σχολιάζουν δύο δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ που αποτελούν δοκιμασμένο ραδιοφωνικό δίδυμο στο αθλητικό ραδιόφωνο.

Το «Beat My Guest» θα παρουσιάζουν Δευτέρα με Παρασκευή στις 18.30 οι Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης, σύμφωνα και με το σχετικό τρέιλερ του σταθμού που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

