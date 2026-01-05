Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

Δεν είναι υπερβολή η χρήση της λεξης σοκ στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Η φωνή του ακόμα ηχεί στ’ αυτιά μας ως η «ψυχή» της μακροβιότερης πρωινής ενημερωτικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης, «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Άλλωστε δεν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αποχαιρετιστήρια εκπομπή, τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από 34 χρόνια που την παρουσίαζε στον ΑΝΤ1.

Σε ένα από τα παράξενα της ζωής ο αριθμός 4 ήταν καρμικός για τον Γιώργο Παπαδάκη. Η καρδιά του σταμάτησε σήμερα 4 Ιανουαρίου, ακριβώς ένα μήνα πριν από την ημερομηνία γενεθλίων του (4 Φεβρουαρίου 1951) και έξι μήνες από την τελευταία φορά (4 Ιουλίου 2026) που είπε «Καλημέρα Ελλάδα», παραδίδοντας τη σκυτάλη στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού.

Για εκείνη την εκπομπή, με έκδηλη τη συναισθηματική φόρτιση με αφορμή την απόφαση του να πάψει να είναι μπροστά από τις κάμερες στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 έπειτα από 34 χρόνια, είχε γίνει λόγος για «τέλος εποχής». Ο Παπαδάκης όμως είχε βάλει… άνω τελεία και έπειτα από ανάπαυλα ετοιμαζόταν να επανέλθει κάτω όμως από άλλες συνθήκες μέσα από σειρά εκπομπών με συνεντεύξεις προσωπικοτήτων που ετοίμαζε για τον ΑΝΤ1.

Έστεργε άλλα η μοίρα και εν τέλει το «τέλος εποχής» σφραγίστηκε με τον θάνατο του που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο Παπαδάκης ήταν από τους πρωτοπόρους στην τηλεόραση της Μεταπολίτευσης, εμβληματική φιγούρα της καθημερινής εκπομπής «Τρείς στον αέρα» της ΕΡΤ που παρουσίαζε παρέα με τη Σεμίνα Διγενή, το Νάσο Αθανασίου και αργότερα με το Γιάννη Δημαρά (προερχόμενος από την επίσης θρυλική εκπομπή «Ρεπόρτερς»). Ωστόσο η καριέρα του είχε ραδιοφωνική αφετηρία με την εκπομπή «Κάθε μέρα» παντού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε πρωταθλητισμό και η πρωινή καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ήταν πρωτοπόρος στην τηλεθέαση.

Ο Παπαδάκης ήταν «σχολείο» και στο πλάι του βρέθηκαν και αναδείχθηκαν ρεπορτερ οι οποίοι στη συνέχεια διέγραψαν αυτόνομες- επιτυχημένες- τηλεοπτικές πορείες, μεταξύ των οποίων η Μαρία Μπαλοδήμου, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Αυτιάς, η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, η Ράνια Θρασιά, ο Κωνσταντίνος Σιωμόπουλος, ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Ο Παπαδάκης σημείο αναφοράς στην πρωινή ενημέρωση, δοκίμασε τις δυνάμεις του στα μέσα της δεκαετίας του ’90 σε εκπομπή ριάλιτι («Κόκκινη κάρτα») αλλά και τηλεπαιχνίδι («10 με τόνο»).

