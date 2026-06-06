Ζαπορίζια: Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό

Η εγκατεστημένη από τη Ρωσία διοίκηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ZNPP) στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αποκαταστήσει την ενεργειακή γραμμή Ferrosplavnaya-1 που παρέχει ηλεκτρισμό στην ενεργειακή μονάδα.

«Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά», ανέφερε η διοίκηση μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Μία προσωρινή τοπική εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) είχε ανακοινωθεί χθες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή της ενεργειακής γραμμής.

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