Ρωσία: Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones στην Αγία Πετρούπολη μετά την άρνηση του Πούτιν για συνομιλίες

Οι ρωσικές αρχές δηλώνουν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε μια «πρωτοφανή επίθεση» στην Αγία Πετρούπολη και στα περίχωρά της, την ώρα που η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας.

Περισσότερα από 140 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Λένινγκραντ, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο (Aleksandr Drozden), ενώ ο κυβερνήτης της πόλης, Αλεξάντερ Μπεγκλόφ (Alexander Beglov), κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, μεταδίδει το BBC.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μια ναυτική βάση, σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν (Vladimir Putin) δήλωσε στο φόρουμ ότι δεν έχει νόημα να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelensky), ο οποίος είχε ζητήσει απευθείας συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο αναφέροντας ότι είναι «ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», αλλά κατηγόρησε τον ηγέτη της Ρωσίας ότι θέλει «να συνεχίσει να πολεμά». Ανέφερε ότι τα drones της χώρας του κάλυψαν απόσταση 1.000 χιλιομέτρων (620 μιλίων) μέχρι την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, στοχεύοντας «τα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και μια βάση στην Κρονστάνδη», αναφερόμενος στο κύριο προπύργιο του Στόλου της Βαλτικής του Ρωσικού Ναυτικού.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD June 6, 2026

Ο Ντροζντένκο δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια μη κατονομαζόμενη στρατιωτική εγκατάσταση και ότι οι κάτοικοι απομακρύνονται. Ανέφερε επίσης ότι κτίρια υπέστησαν «αμελητέες» ζημιές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μια αποθήκη πετρελαίου 500 χιλιόμετρα (310 μίλια) μακριά, στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ, επλήγη επίσης στο πλαίσιο των «κυρώσεων μεγάλου βεληνεκούς» της Ουκρανίας.

Αυτές οι τελευταίες επιθέσεις ακολουθούν τα ουκρανικά πλήγματα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, καθώς το κορυφαίο οικονομικό φόρουμ του Πούτιν ξεκίνησε μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το μεγάλο φόρουμ, που σχεδιάστηκε για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στη χώρα, συγκέντρωσε χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας χαμηλών τόνων αντιπροσωπείας από τις ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός και απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο ίδιος έγραψε σε ανοιχτή επιστολή ότι θα ήταν «λάθος να περιμένουμε απλώς» να τραβήξει η σύγκρουση και πάλι την προσοχή των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο οικονομικό φόρουμ την Παρασκευή, ο Πούτιν απέρριψε το αίτημα για συνάντηση και επανέλαβε τη θέση του ότι μια εκεχειρία θα επέτρεπε μόνο στην Ουκρανία να ανασυνταχθεί. Δήλωσε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας.

Η πάγια θέση της Ρωσίας είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και να εγκαταλείψει τις προσπάθειες ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία αρνείται να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος, υποστηρίζοντας ότι οι παραχωρήσεις προς τη Μόσχα θα την αποθράσυναν να εισβάλει ξανά στο μέλλον.

Στο μεταξύ, στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές ανέστειλαν τα δρομολόγια των υπεραστικών λεωφορείων σε δύο αυτοκινητοδρόμους, μετά από μια εκστρατεία ουκρανικών επιθέσεων με drones που στόχευαν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

Οι αρχές κάλεσαν τους ντόπιους κατοίκους να μην τους χρησιμοποιούν «για λόγους ασφαλείας».

Η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία διοίκηση απαγόρευσε επίσης τα δρομολόγια των προαστιακών τρένων και τη μεταφορά ομάδων παιδιών εντός του Λουχάνσκ.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία έχει τον πλήρη έλεγχο της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις των ουκρανικών drones στοχεύουν τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού σε κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας.

Ένας αναλυτής δήλωσε στο BBC ότι περισσότερα από 200 φορτηγά και πάνω από 30 βυτιοφόρα καυσίμων έχουν πληγεί από τις αρχές Μαΐου.

Στα τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία έχει αναπτύξει τον αμυντικό της τομέα.

Το Κίεβο είναι πλέον σε θέση να πλήττει τακτικά στόχους εντός της Ρωσίας, εστιάζοντας τις προσπάθειές του σε ενεργειακές υποδομές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τις οποίες θεωρεί ότι τροφοδοτούν τη war machine της Μόσχας.

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