Πιτ Χέγκσεθ – Αντιδράσεις για το ταξίδι στη Γαλλία με τη σύζυγο και έξι από τα παιδιά τους: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Με τη σύζυγό του και έξι από τα παιδιά τους ταξίδεψε στη Γαλλία ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για τις εκδηλώσεις μνήμης της 82ης επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία. Η επιλογή του αυτή, όμως, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχίες στο Πεντάγωνο, καθώς πρώην και νυν αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μια περίοδο «δύσκολη» λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ στη Γαλλία ξεκίνησε την Παρασκευή με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία και τη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της 6ης Ιουνίου 1944.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ωστόσο, το γεγονός ότι επέλεξε να τον συνοδεύσουν στο επίσημο ταξίδι η σύζυγός του, Τζένιφερ Χέγκσεθ, και έξι από τα παιδιά της οικογένειας έχει πυροδοτήσει συζητήσεις στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με νυν και πρώην στελέχη που έχουν γνώση των διαδικασιών ασφαλείας, η απόφαση αυτή αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για την προσωπική φρουρά του υπουργού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Βίντεο από την άφιξη της οικογένειας στο Παρίσι δείχνει τον Χέγκσεθ, τη σύζυγό του και τα παιδιά να αποβιβάζονται από στρατιωτικό αεροσκάφος των HΠΑ και να περπατούν σε κόκκινο χαλί, παρουσία Γάλλων αξιωματούχων που τους υποδέχθηκαν.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, με ολόκληρη την οικογένεια να συμμετέχει σε επίσημο ταξίδι», δήλωσε στην Αμερικανική εφημερίδα πρώην αξιωματούχος της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του αμερικανικού στρατού (CID), η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του υπουργού Άμυνας στις μετακινήσεις του εντός και εκτός ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ καλύπτει προσωπικά τα έξοδα μετακίνησης της οικογένειάς του, χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν αυτό περιλαμβάνει και το πρόσθετο κόστος ασφάλειας που απαιτείται για την προστασία των συγγενικών του προσώπων.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες δεοντολογίας, τους κανονισμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε ο Παρνέλ, προσθέτοντας ότι το υπουργείο εφαρμόζει τις ταξιδιωτικές πολιτικές με συνέπεια και πλήρη λογοδοσία, διασφαλίζοντας την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με πρώην στελέχη της CID, τα ταξίδια υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο εξωτερικό απαιτούν εκτεταμένο σχεδιασμό ασφαλείας, με ομάδες που προηγούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων, επιπλέον πράκτορες για την προστασία όλων των μετακινήσεων της οικογένειας, καθώς και προσωπικό για τη λειτουργία κέντρων επιχειρήσεων και συνοδειών ασφαλείας.

Όπως εξήγησε πρώην αξιωματούχος της υπηρεσίας, οι ανάγκες αυτές συνεπάγονται σημαντικά έξοδα για μεταφορές, διαμονή, ενοικίαση οχημάτων (εφόσον δεν διατίθενται από την πρεσβεία) και ημερήσιες αποζημιώσεις προσωπικού. «Το κόστος εκτοξευόταν πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να φανταστώ την επιβάρυνση που προκαλεί η προστασία ολόκληρης της οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του αυξημένου επιπέδου απειλής που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και πολίτες στο εξωτερικό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατηρεί ταξιδιωτική οδηγία για τη Γαλλία, καλώντας τους Αμερικανούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή λόγω κινδύνων τρομοκρατίας και κοινωνικών αναταραχών. Παράλληλα, έχει εκδοθεί γενική παγκόσμια προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα ή χώρους που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νυν αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού υποστήριξε ότι οι αυξημένες απαιτήσεις για την ασφάλεια του Χέγκσεθ έχουν επιβαρύνει σημαντικά την CID κατά τους τελευταίους μήνες. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία έχει αναγκαστεί να διαθέτει προσωπικό όχι μόνο για τον ίδιο τον υπουργό αλλά και για τις κατοικίες πρώην συζύγων της οικογένειας σε πολιτείες όπως η Μινεσότα και το Τενεσί. Ο Πιτ Χέγκσεθ απέκτησε τρία παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, ενώ η Τζένιφερ Χέγκσεθ έχει τρία παιδιά από προηγούμενο γάμο. Το ζευγάρι έχει επίσης μία κόρη μαζί.

Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχία για τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι δαπάνες στις υπόλοιπες δραστηριότητες της υπηρεσίας. «Ως φορολογούμενος με απασχολεί το θέμα. Ως επαγγελματίας, όμως, που διαρκώς παλεύει να εξασφαλίσει πόρους για βασικές αποστολές, αναρωτιέμαι πόσα περισσότερα θα μπορούσαμε να είχαμε χρηματοδοτήσει αν αυτά τα χρήματα κατευθύνονταν αλλού», σχολίασε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια του Χέγκσεθ τον συνοδεύει σε επίσημη αποστολή. Ένα ανάλογο ταξίδι είχε πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Οκτώβριο, με στάση στη Χαβάη. Τότε το Πεντάγωνο δεν είχε διευκρινίσει εάν ο υπουργός είχε επιστρέψει στο αμερικανικό δημόσιο το κόστος που σχετιζόταν με τη συμμετοχή των μελών της οικογένειάς του.

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