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06.06.2026 17:57

«Νεοοθωμανικό κρεσέντο» από τον Τούρκο ΥΠΕΣ: «Θεέ μου, αξίωσέ να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ, έστω και για μία ημέρα» (Video)

06.06.2026 17:57
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Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει «νομάρχης της Ιερουσαλήμ» και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία, όπως κατά την οθωμανική περίοδο.

Ειδικότερα, ο Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Όπως είδαμε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, με το θέλημα του Θεού θα δούμε μια μέρα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι, όπως είπε, η προσωπική του προσευχή ήταν πάντα: «Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Έστω και για μία ημέρα».

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι η Ιερουσαλήμ θα βρεθεί ξανά υπό τουρκικό έλεγχο, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες. Όπως και στο παρελθόν, αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε έναν πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

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