Τραυματισμός ορειβάτη στον Όλυμπο: Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο

Ένα ακόμα συμβάν τραυματισμού ορειβάτη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/6) στον Όλυμπο. Πρόκειται για 59χρονο Τσέχο που τραυματίστηκε κατά την κατάβαση του από την κορυφή του Μύτικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσέχος κατέβηκε με τη βοήθεια φίλων του στο καταφύγιο Κάκαλος, ωστόσο, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, καθώς έχει υποστεί κακώσεις στην πλάτη και δεν μπορεί να κουνήσει τα πάνω του άκρα.

Στο συμβάν συνέδραμαν ομάδες πυροσβεστών και μια ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ οι οποίες μετέφεραν τον 59χρονο από το καταφύγιο στο οροπέδιο των Μουσών για να τον παραλάβει ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 41χρονος γυναικοκτόνος μετά την απολογία του – Τι υποστήριξε για τις ηχογραφήσεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση: Ξήλωναν μετασχηματιστές από αιολικά πάρκα

Θεσσαλονίκη: H στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης από λεωφορείο (Video)