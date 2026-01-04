search
04.01.2026 18:17

Θλίψη στην ελληνική δημοσιογραφία: Απεβίωσε ο Γιώργος Παπαδάκης μετά από οξύ έμφραγμα

04.01.2026 18:17
giorgos-papadakis-new

Ενας από τους πλέον γνωστούς και αγαπημένους δημοσιογράφους, έφυγε από τη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη σήμερα το απόγευμα οξύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Ο δημοφιλής δημοσιογράφος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ γύρω στις 17:30 (σε δύο λεπτά είχαν φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο και μηχανή) χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν (του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά), είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το νοσοκομείο στις 18:15.

O δημοσιογράφος που το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε από το «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από 34 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 74 ετών…

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγονταν από την Κρήτη. Εκτός από την επιτυχημένη του δημοσιογραφική καριέρα στην τηλεόραση, διέγραψε σημαντική πορεία και στον έντυπο τύπο.

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης «Καλημέρα Ελλάδα» έως το 2011.

Από το 2011 μέχρι το 2015, παρουσίαζε την αντίστοιχη ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ANT1 με τίτλο Πρωινό ΑΝΤ1.

Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2015, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή μετονομάστηκε εκ νέου σε «Καλημέρα Ελλάδα», ύστερα από επιθυμία του ίδιου, που έγινε δεκτή από το κανάλι.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

