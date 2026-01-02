ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

Περιορισμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η πτώση της κεραίας μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ, που βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, στην Σούδα. Η πτώση διαπιστώθηκε από έλεγχο που πραγματοποίησαν υπηρεσίες της ΕΡΤ Χανίων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Από την αυτοψία προέκυψε ότι άγνωστοι έκοψαν με χρήση εργαλείων τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος, ύψους άνω των 100 μέτρων, το οποίο και κατέρρευσε χωρίς ευτυχώς να προκληθούν άλλες σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «Η κεραία εκπομπής μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ Χανίων καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, καθώς και τμήματος των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της νότιας Πελοποννήσου. Επιπλέον, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό εκτάκτων εθνικών αναγκών, που έχει εκπονήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς. Η ΕΡΤ καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα αποστεί ούτε κατ’ ελάχιστον της υποχρέωσής της να παρέχει τις υπηρεσίες της στους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό της εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε κακόβουλη ενέργεια θα απαντά άμεσα διά της νομίμου οδού».

Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά

Μήνυση κατά αγνώστων κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, η διοίκηση της ΕΡΤ, για την πτώση της κεραίας στην Σούδα που έγινε αντιληπτή σήμερα το πρωί και αποδίδεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σε δολιοφθορά.

Το γεγονός αυτό, οφείλεται στα κομμένα επιτόνια στη μεριά του δρόμου, τα οποία φέρονται να έχουν τροχιστεί. Μάλιστα, σύμφωνα με τεχνικούς που βρέθηκαν στο σημείο, μια παλιά πόρτα σε αχρησιά φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για να μην γίνει αντιληπτή η φωτιά από το τρόχισμα του συμρατόσχοινου, συνεπώς ίσως οι δράστες να ήταν πάνω από ένας.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η δολιοφθορά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πρόκληση αξιόποινων πράξεων, που είχαν ως συνέπεια τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, αναφέρει η ανακοίνωση.

