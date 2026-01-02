Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα – «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Μια αποκάλυψη αναφορικά με ένα τηλεφώνημα που είχε δεχτεί από τον Γιάννη Πάριο με αφορμή μια δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος στην εκπομπή του αποκάλυψε σήμερα (2/1) ο Γιώργος Λιάγκας.

Με καλεσμένους τον Χάρη και την Αντελίνα Βαρθακούρη, ο παρουσιαστής διηγήθηκε ότι πέρυσι ο Γιάννης Πάριος τον είχε πάρει τηλέφωνο έπειτα από δήλωσή του ότι «ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στην Ελλάδα».

«Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας ο καλύτερος τραγουδιστής, είμαι κι εγώ» του είπε ο Γιάννης Πάριος, καλώντας τον τηλέφωνο, με τον Χάρη Βαρθακούρη να μένει άφωνος , καθώς -όπως τόνισε- δεν περίμενε ποτέ ο πατέρας του να κάνει μια τέτοια κίνηση, ενώ επισήμανε ότι ο ίδιος δεν θα το έκανε ποτέ.

«Δεν είναι μόνο ο Νταλάρας, είμαι κι εγώ»

«Είχα βγει πέρυσι κι είχα πει για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας, που τις θεώρησα λανθασμένες, ότι αδικεί τον καλύτερο Έλληνα τραγουδιστή. Φύγαμε από την εκπομπή και χτύπησε το τηλέφωνό μου από τον Γιάννη Πάριο. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως έκανες ένα λάθος, ότι δεν είναι μόνο ο Νταλάρας, είμαι κι εγώ. Και του είπα ότι έχει δίκιο. Προφανώς του είπαν ότι βήκε ο Λιάγκας κι είπε ότι ο Νταλάρας ότι είναι ο καλύτερος εν ζωή τραγουδιστής. Είναι οι δύο καλύτεροι Έλληνες τραγουδιστές. Το θεώρησα τιμητικό που με πήρε και το διόρθωσα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Εγώ δεν θα το έκανα»

«Τι μου λες τώρα; Τι ώρα ήταν; Δεν του το είχα. Εγώ δεν θα το έκανα» απάντησε ο Χάρης Βαρθακούρης, ακούγοντας έκπληκτος τη διήγηση του Γιώργου Λιάγκα.

