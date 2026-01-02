«Πρέπει να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά…»: Η σκωπτική απάντηση του Κλούνεϊ στον Τραμπ για τη γαλλική υπηκοότητα και το μήνυμα για τις εκλογές

Με δηκτικό τρόπο απάντησε στην επίθεση Τραμπ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Συμφωνώ απόλυτα με τον νυν πρόεδρο… Πρέπει να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά… και θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», δήλωσε ο 64χρονος, αναφερόμενος στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο Κλούνεϊ, γνωστός για την υποστήριξή του στο Δημοκρατικό Κόμμα, έστειλε έτσι το δικό του μήνυμα για το πως θα ξαναγίνει η «Αμερική μεγάλη»….

Η επίθεση Τραμπ

Η απάντηση του Κλούνεϊ έρχεται μετά την απονομή γαλλικής υπηκοότητας στον ίδιο, τη σύζυγό του —εξέχουσα δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων— Αμάλ Αλαμουντίν, και στα οκτάχρονα δίδυμα παιδιά τους.

Η οικογένεια Κλούνεϊ διαμένει χρόνια σε αγρόκτημα στη Γαλλία, ενώ το μικρότερο παιδί τους φοιτά ήδη σε σχολείο εκεί.

Ο Τραμπ σχολίασε την είδηση στο Truth Social την περασμένη Τετάρτη (31/12), κάνοντας λόγο για «καλά νέα». Υποστήριξε, μάλιστα, πως ο ηθοποιός, ο οποίος είχε εκφράσει τη στήριξη του στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις, «δεν ήταν ποτέ σταρ του κινηματογράφου, απλώς ένας συνηθισμένος άνθρωπος που παραπονιέται συνεχώς», ενώ πρόσθεσε ότι έγινε πιο γνωστός για τις πολιτικές του θέσεις παρά για την καριέρα του.

