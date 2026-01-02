search
02.01.2026 10:11

Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί στην καριέρα του» (Video)

02.01.2026 10:11
garbi-schinas-new

Την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά συνάντησε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η Λένα Αρώνη, στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής #Start για το 2026.

Μεταξύ άλλων, η λαϊκή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή του συζύγου της, επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή της θεωρεί πως έχει αδικηθεί ως σήμερα.

«Μια εποχή τα live του Διονύση “κουνούσαν” την Ελλάδα, ήταν γεγονός στην Αθήνα να πάνε να δουν τον Διονύση. Δηλαδή στην Αυτοκίνηση έβαζε 1200 άτομα, μόνος του. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πολλές φορές με πιάνει μια στεναχώρια θα το πω αυτό, γιατί ήταν για άλλα πράγματα ο Διονύσης. Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί. Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μια άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες και μεγάλους στιχουργούς. Η παιδεία του πάνω στη μουσική είναι ακριβώς αυτό. Ξέρει όλους τους κλασικούς μουσικούς, παίζει αυτή τη μουσική, παίζει όλα τα τραγούδια των σπουδαίων δημιουργών της Ελλάδος. Σ’ αυτούς τους χώρους όμως που βρίσκεται και σ’ αυτά τα τραγούδια που λέει δεν φαίνεται. Δεν έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες, ενώ θα του άξιζε».

Ο Διονύσης Σχοινάς από την πλευρά του, παραδέχτηκε ότι δεν έκανε όσα ήθελε στη μουσική, ωστ΄σοο, είναι ικανοποιημένος από την πορεία του και από όσα κατέκτησε στη διαδρομή του.

