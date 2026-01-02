Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με τα παιδιά της, Γιώργο και Μελίνα Νικολαΐδη (Photos)

Μία φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνοντας έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, η τραγουδιστρια μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από το 2025. Σε ένα από αυτά τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον γιο της και την κόρη της στο Λονδίνο στην αποφοίτηση της Μελίνας.

Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή.

«Καλώς ήρθες στο 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» έγραψε στη λεζάντα.

