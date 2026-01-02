search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:51
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 08:38

Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με τα παιδιά της, Γιώργο και Μελίνα Νικολαΐδη (Photos)

02.01.2026 08:38
vandi-paidia-new

Μία φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνοντας έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε, η τραγουδιστρια μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από το 2025. Σε ένα από αυτά τη βλέπουμε να ποζάρει μαζί με τον γιο της και την κόρη της στο Λονδίνο στην αποφοίτηση της Μελίνας.

Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή.

«Καλώς ήρθες στο 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Tommy Lee Jones: Νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου η 34χρονη κόρη του, Victoria

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Από την αποκάλυψη της σχέσης τους μέχρι τον αρραβώνα – Οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις αγάπης

Γρηγόρης Βαλτινός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

remos-aliagas-new
LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

jennifer-aniston-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον – Τζιμ Κέρτις: Το «ευχαριστώ» για τη χρονιά που τους έφερε κοντά και οι «εκπλήξεις»

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί στην καριέρα του» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:44
EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

remos-aliagas-new
LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

1 / 3