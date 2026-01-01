Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Από την αποκάλυψη της σχέσης τους μέχρι τον αρραβώνα – Οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις αγάπης

Στην επισημοποίηση της σχέσης τους, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια κοινής πορείας, ετοιμάζονται να προχωρήσουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη.

Η σχέση του ζευγαριού είχε γίνει γνωστή πίσω στο 2021, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδωσε το «παρών» σε αγώνα της συντρόφου του στο Roland Garros στο Παρίσι.

Λίγο καιρό αργότερα, η Μαρία Σάκκαρη είχε προχωρήσει και στις πρώτες επίσημες δηλώσεις για τη σχέση τους, αναφέροντας πόσο σημαντικός είναι στη ζωή της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους σοβαρή.

Οι κοινές εμφανίσεις και τα λόγια αγάπης

Στη διάρκεια της κοινής τους πορείας, το ζευγάρι έχει εμφανιστεί μαζί σε σημαντικές στιγμές, με τους δύο τους να υποστηρίζουν και να συμπαραστέκονται ο ένας τον άλλο.

Μεταξύ άλλων, η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε στο πλευρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε γεγονότα όπως η αποφοίτησή του και άλλα επίσημα events.

Το καλοκαίρι του 2021 ήρθαν στη δημοσιότητα και οι πρώτες τους κοινές φωτογραφίες, με το ζευγάρι να μην κρύβει πλέον τον έρωτά του, ενώ το καλοκαίρι του 2022 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε ξανά σε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Παρίσι, αυτή τη φορά στο Philippe Chatrier, έχοντας έκτοτε σταθερή παρουσία σε σημαντικές διοργανώσεις όπου συμμετείχε η σύντροφός του.

Ταυτόχρονα, η Μαρία Σάκκαρη έχει εκφράσει αρκετές φορές δημόσια την αγάπη της στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στο περιοδικό Down Town όπου είχε πει: «Δεν με απασχολεί τι πιστεύουν οι άλλοι για τη σχέση μας. Ξέρω ότι είμαι ευτυχισμένη και ότι έχω το σωστό άνθρωπο δίπλα μου που με κάνει ευτυχισμένη και απλώς εστιάζω σε αυτό».

Μιλώντας λίγο καιρό αργότερα στους «Πρωταγωνιστές», η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι πάντα το πρώτο της τηλεφώνημα μετά από έναν σημαντικό αγώνα.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε, αλλά πόσο καλά είμαστε όταν είμαστε μαζί, αλλά και όταν είμαστε μακριά», είχε πει, ενώ είχε προσθέσει ότι «είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και που έχω έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και δεν μου έχει πει ποτέ ”που πας;” ”που ταξιδεύεις;”. Με σπρώχνει να προχωρήσω και να γίνω καλύτερη».

Σε δημόσια έκφραση της αγάπης του για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει προχωρήσει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με σειρά αναρτήσεών του.

Η αποκάλυψη του αρραβώνα με το… «καλημέρα» του 2026

Με τη σχέση τους να πηγαίνει ολοένα και καλύτερα, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, με την αποκάλυψη του αρραβώνα τους να γίνεται από τον πατέρα του μέλλοντα γαμπρού, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια του πρώτου επίσημου πολιτικού καφέ της χρονιάς.

Λίγο αργότερα, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε με το δαχτυλίδι του αρραβώνα της σε video του United Cup της Αυστραλίας, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο γάμος του ζευγαριού θα τελεστεί το 2027.

