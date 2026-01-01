Πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026 (Video/Photos)

Με λάμψη, χαμόγελα και στιγμές γεμάτες συναίσθημα υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026, με άλλους να ποζάρουν σε λαμπερά ρεβεγιόν και άλλους να στέλνουν τις ευχές τους σε πιο οικογενειακό και χαλαρό κλίμα.

Όλοι όμως μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τις πρώτες στιγμές της νέας χρονιάς. Από εντυπωσιακές εμφανίσεις μέχρι χορό και μουσική, τρυφερά φιλιά και συναισθηματικές αναρτήσεις, τα social media γέμισαν εικόνες που αποτύπωσαν τον παλμό της πρώτης νύχτας του χρόνου.

Δέσποινα Βανδή

Έλενα Χριστοπούλου

Νατάσα Θεοδωρίδου – Σάκης Ρουβάς

Καίτη Γαρμπή

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης

Δημήτρης Λάλος – Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Ευρυδίκη

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Διαβάστε επίσης:

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Είμαι ευγνώμων για την καταπληκτική μου σύζυγο και τα υπέροχα παιδιά μου» – Οι οικογενειακές φωτογραφίες χωρίς τον Μπρούκλιν

Η Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στους επικριτές της – «Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί» (Video)

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»