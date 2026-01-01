Πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026 (Video/Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με λάμψη, χαμόγελα και στιγμές γεμάτες συναίσθημα υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026, με άλλους να ποζάρουν σε λαμπερά ρεβεγιόν και άλλους να στέλνουν τις ευχές τους σε πιο οικογενειακό και χαλαρό κλίμα.
Όλοι όμως μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τις πρώτες στιγμές της νέας χρονιάς. Από εντυπωσιακές εμφανίσεις μέχρι χορό και μουσική, τρυφερά φιλιά και συναισθηματικές αναρτήσεις, τα social media γέμισαν εικόνες που αποτύπωσαν τον παλμό της πρώτης νύχτας του χρόνου.
