LIFESTYLE

Πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026 (Video/Photos)

celebrities-protochronia-new

Με λάμψη, χαμόγελα και στιγμές γεμάτες συναίσθημα υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026, με άλλους να ποζάρουν σε λαμπερά ρεβεγιόν και άλλους να στέλνουν τις ευχές τους σε πιο οικογενειακό και χαλαρό κλίμα.

Όλοι όμως μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τις πρώτες στιγμές της νέας χρονιάς. Από εντυπωσιακές εμφανίσεις μέχρι χορό και μουσική, τρυφερά φιλιά και συναισθηματικές αναρτήσεις, τα social media γέμισαν εικόνες που αποτύπωσαν τον παλμό της πρώτης νύχτας του χρόνου.

Δέσποινα Βανδή

Έλενα Χριστοπούλου

Νατάσα Θεοδωρίδου – Σάκης Ρουβάς

Καίτη Γαρμπή

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης

Δημήτρης Λάλος – Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Ευρυδίκη

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

