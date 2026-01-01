search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 11:33
01.01.2026 09:27

Η Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στους επικριτές της – «Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί» (Video)

01.01.2026 09:27
Τη δική της απάντηση σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται έδωσε η Τζένιφερ Λόπεζ, διακόπτοντας μάλιστα το σόου της στο Λας Βέγκας την Τρίτη (30/12).

Με άκρως ειρωνική διάθεση, η 56χρονη τραγουδίστρια είπε αρχικά: «Ένα από τα πράγματα που λένε είναι: “Γιατί όταν βγάζει φωτογραφίες χαμογελάει με ανοιχτό το στόμα, γιατί το κάνει πάντα αυτό;”», παίρνοντας την πόζα για την οποία δέχεται το παραπάνω σχόλιο και προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Στη συνέχεια, δεν παρέλειψε να απαντήσει σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι το ντύσιμό της δεν συνάδει με την ηλικία της και ότι οι εμφανίσεις της είναι πολύ αποκαλυπτικές και προκλητικές.

«Λένε: “Γιατί βγάζει έτσι φωτογραφίες, γιατί ντύνεται πάντα έτσι, γιατί δεν ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία της;Και εγώ λέω: “Ε;”, “Γιατί είναι πάντα γυμνή;”. Και απάντησα: “Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί”» απάντησε, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατνάλωση αλκοολ – Συνελήφθη η μητέρα του

xionialimnosnew
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκή Πρωτοχρονιά στη Λήμνο (photos/video)

celebrities-protochronia-new
LIFESTYLE

Πώς υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026 (Video/Photos)

LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Άλλαξε χρόνο με τον σύντροφό της και την οικογένειά του – Η ντροπή και το μήνυμα για το 2026

dimosio_1107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιο: Αλλαγές από σήμερα για τα πειθαρχικά των υπαλλήλων – Παραπτώματα η παρενόχληση και η άρνηση αξιολόγησης

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

