Η Τζένιφερ Λόπεζ απαντά στους επικριτές της – «Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί» (Video)

Τη δική της απάντηση σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται έδωσε η Τζένιφερ Λόπεζ, διακόπτοντας μάλιστα το σόου της στο Λας Βέγκας την Τρίτη (30/12).

Με άκρως ειρωνική διάθεση, η 56χρονη τραγουδίστρια είπε αρχικά: «Ένα από τα πράγματα που λένε είναι: “Γιατί όταν βγάζει φωτογραφίες χαμογελάει με ανοιχτό το στόμα, γιατί το κάνει πάντα αυτό;”», παίρνοντας την πόζα για την οποία δέχεται το παραπάνω σχόλιο και προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Στη συνέχεια, δεν παρέλειψε να απαντήσει σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι το ντύσιμό της δεν συνάδει με την ηλικία της και ότι οι εμφανίσεις της είναι πολύ αποκαλυπτικές και προκλητικές.

«Λένε: “Γιατί βγάζει έτσι φωτογραφίες, γιατί ντύνεται πάντα έτσι, γιατί δεν ντύνεται σύμφωνα με την ηλικία της;” Και εγώ λέω: “Ε;”, “Γιατί είναι πάντα γυμνή;”. Και απάντησα: “Αν είχατε αυτό το σώμα, θα ήσασταν και εσείς γυμνοί”» απάντησε, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Jennifer Lopez addresses people who criticize how she dresses:



“If you had this body, you’d be naked, too!” pic.twitter.com/VE1xb4zaLW — Pop Crave (@PopCrave) December 31, 2025

Διαβάστε επίσης:

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

Μαριλίτα Λαμπροπούλου – Δημήτρης Λάλος: Καλωσόρισαν μαζί το 2026 – Ο χορός τους την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Video)

Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος