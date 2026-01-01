Χριστίνα Κοντοβά: Ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη για να υποδεχτούν το νέο έτος

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξε για τις γιορτινές ημέρες η Χριστίνα Κοντοβά. Συγκεκριμένα, η σχεδιάστρια μόδας ταξίδεψε με την κόρη της στη Ζανζιβάρη προκειμένου να να υποδεχτεί το νέο έτος.

Μαζί τους ήταν και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα με τα οποία, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα social media.

Στο υλικό που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, η Χριστίνα Κοντοβά φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, ενώ ποζάρει και πάνω σε ένα σκάφος,φοορώντας το μαγιό της. Δεν έλειψαν, φυσικά, και οι φωτογραφίες με την κόρη της.

«Φιλώντας την τελευταία μέρα του 2025», έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Δημήτρης Αρβανίτης για «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή» – «Παλιομοδίτικη, φοβερά αποτυχημένη κι επικίνδυνα κακή η ταινία» (Video)

Λάκης Γαβαλάς: «Την πιο χλιδάτη Πρωτοχρονιά την έκανα στη φυλακή» (Video)