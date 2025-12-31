Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Το πρώτο τους παιδί ετοιμάζονται να καλωσορίσουν στον κόσμο ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι με ανάρτησή τους στο Instagram.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει», ανέφερε το ερωτευμένο ζευγάρι στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης.

Στο clip που μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη καταγράφεται, μεταξύ άλλων, να κρατά τη φουσκωμένη κοιλιά της, και να δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης.

Η ανάρτηση του ζευγαριού έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους followers τους, που έσπευσαν να τους στείλουν τις καλύτερες ευχές τους.

