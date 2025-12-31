Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τουλάχιστον δεν γύρισα στον πρώην μου»

Αιχμές κατά του πρώην συντρόφου της, Μπάρι Κίογκαν φαίνεται ότι αφήνει η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αποχαιρετώντας το 2025.

Η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε στο TikTok βίντεο με μήνυμα για πρώην σχέσεις, ενώ σε δηλώσεις και εμφανίσεις της το τελευταίο έτος απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στον Ιρλανδό ηθοποιό.

Sabrina Carpenter Appears to Have a Pointed Message for Ex Barry Keoghan on TikTok https://t.co/rJBC5hUTD4 — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) December 31, 2025

Καθώς η χρονιά φτάνει στο τέλος της, η τραγουδίστρια φαίνεται να κάνει τον δικό της απολογισμό του έτους που πέρασε, αλλά και για την πρώην σχέση της. Η Κάρπεντερ αναδημοσίευσε πρόσφατα βίντεο στο TikTok, στo οποίo ο δημιουργός τους έγραφε: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τουλάχιστον δεν γύρισα στον/στην πρώην μου».

Η Κάρπεντερ παραμένει ελεύθερη από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έγινε γνωστός ο χωρισμός της από τον Μπάρι Κίογκαν, έπειτα από περίπου έναν χρόνο σχέσης.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, πηγή δήλωνε στο «Entertainment Tonight» ότι «τα πράγματα δεν τελείωσαν καλά και έχουν πάρει αποστάσεις. Η Σαμπρίνα και ο Μπάρι είναι σίγουρα χωρισμένοι αυτή τη στιγμή. Η Σαμπρίνα δεν είναι στενοχωρημένη για τον χωρισμό και παραμένει απασχολημένη και αποσπασμένη».

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο, η τραγουδίστρια φάνηκε να αφήνει μια έμμεση αιχμή κατά του Κίογκαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Short n’ Sweet Tour» στο Δουβλίνο, γενέτειρα του ηθοποιού. «Δουβλίνο, είναι υπέροχο το να βρίσκομαι εδώ. Όλοι δείχνετε και ακούγεστε καταπληκτικοί», είπε από τη σκηνή, σύμφωνα με τη «The Mirror». «Αλλά, Θεέ μου, αυτά τα παιδιά από την Ιρλανδία αποτελούν σκληρή δουλειά».

Προς το τέλος του καλοκαιριού, η Κάρπεντερ απάντησε στις εικασίες ότι τα μουσικά της βίντεο και οι στίχοι της αναφέρονται στη σχέση της με τον Κίογκαν, σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στην εκπομπή «CBS Mornings»: «Δεν θα έλεγα για ποιον είναι οι στίχοι. Είναι πιο διασκεδαστικό να φαντάζεται ο καθένας το πρόσωπο που θέλει, παρά αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου».

