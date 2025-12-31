Βανδή – Μπισμπίκης: Το «καυτό» φιλί του ζευγαριού και ο χορός του ηθοποιού (Video)

Μία βραδινή έξοδο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, με το ζευγάρι διασκεδάζει σε νυχτερινό κέντρο της συμπρωτεύουσας μαζί με κοινούς τους φίλους, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ακουστήκαν κομμάτια που έχει ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή, ενώ Βασίλης Μπισμπίκης δεν παρέλειψε να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο.

Στο βίντεο, βλέπουμε -μεταξύ άλλων- το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα καυτό φιλί μέσα στο πλήθος, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

