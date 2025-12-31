Ιωάννα Μαλέσκου: Το ταξίδι στην Κρήτη και οι ευχές για τη νέα χρονιά (Photos)

Στο Ηράκλειο της Κρήτης ταξίδεψε η Ιωάννα Μαλέσκου κάνοντας μια «απόδραση» από την καθημερινότητα, ενώ με μια ανάρτησή της στα social media αποχαιρετά το 2025 και ανυπομονεί για το νέο έτος.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» περιέγραψε το τελευταίο αυτό ταξίδι της χρονιάς ως «το πιο γλυκό», καθώς όπως τονίζει βρέθηκε στη «βάση» της, στις «ρίζες» της.

«Το τελευταίο ταξίδι για το 2025 και ξεκάθαρα το πιο γλυκό! Εκεί, στη βάση μου. Στις ρίζες μου. Με την οικογένειά μου. Ανυπομονώ για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος. Χρόνια πολλά! Καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε!», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της κόρης της.

