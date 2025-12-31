search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 10:37
31.12.2025 08:14

Ιωάννα Μαλέσκου: Το ταξίδι στην Κρήτη και οι ευχές για τη νέα χρονιά (Photos)

31.12.2025 08:14
Στο Ηράκλειο της Κρήτης ταξίδεψε η Ιωάννα Μαλέσκου κάνοντας μια «απόδραση» από την καθημερινότητα, ενώ με μια ανάρτησή της στα social media αποχαιρετά το 2025 και ανυπομονεί για το νέο έτος.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» περιέγραψε το τελευταίο αυτό ταξίδι της χρονιάς ως «το πιο γλυκό», καθώς όπως τονίζει βρέθηκε στη «βάση» της, στις «ρίζες» της.

«Το τελευταίο ταξίδι για το 2025 και ξεκάθαρα το πιο γλυκό! Εκεί, στη βάση μου. Στις ρίζες μου. Με την οικογένειά μου. Ανυπομονώ για όσα θα φέρει ο νέος χρόνος. Χρόνια πολλά! Καλή Πρωτοχρονιά να έχουμε!», έγραψε στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της κόρης της.

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

Finos Film: Αποχαιρετά το 2025 με ένα κινηματογραφικό ημερολόγιο

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Δένδιας: Το 2026 θα μας βρει στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τουλάχιστον δεν γύρισα στον πρώην μου»

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

