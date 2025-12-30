Ζέτα Δούκα: Ευχήθηκε για το 2026 με… βουτιά στη θάλασσα (Video)

Με ένα βίντεο από τη θάλασσα αποχαιρέτησε το 2025 η Ζέτα Δούκα και μάλιστα δεν παρέλειψε να βουτήξει κιόλας στα παγωμένα νερά.

Στη συνέχεια δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ευχές για το 2026.



Στο reel που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός λέει αρχικά απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους: «Τελευταίο μπάνιο-μπορεί και όχι- για το 2025». Στη συνέχεια, βουτά στη θάλασσα.

«Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα: Ο,τι πρέπει για τους πόνους του σώματος και του μυαλού. Καλή μας χρονιά, με υγεία, ευεξία και καλύτερες συνήθειες σε όλους τους τομείς», έγραψε στη λεζάντα η ηθοποιός.

