search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 20:14

Ζέτα Δούκα: Ευχήθηκε για το 2026 με… βουτιά στη θάλασσα (Video)

30.12.2025 20:14
zeta doyka thalassa – new

Με ένα βίντεο από τη θάλασσα αποχαιρέτησε το 2025 η Ζέτα Δούκα και μάλιστα δεν παρέλειψε να βουτήξει κιόλας στα παγωμένα νερά.

Στη συνέχεια δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ευχές για το 2026.

Στο reel που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός λέει αρχικά απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους: «Τελευταίο μπάνιο-μπορεί και όχι- για το 2025». Στη συνέχεια, βουτά στη θάλασσα.

«Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα: Ο,τι πρέπει για τους πόνους του σώματος και του μυαλού. Καλή μας χρονιά, με υγεία, ευεξία και καλύτερες συνήθειες σε όλους τους τομείς», έγραψε στη λεζάντα η ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

Stranger Things 5: Αυτό είναι το τρέιλερ του επικού φινάλε – Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα

Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 41χρονου στην Πάτρα για εκβιασμό

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 22:40
berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

1 / 3