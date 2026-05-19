Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα: Έχασε τη μάχη ο πατέρας, στο νοσοκομείο ο γιος του

Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα.

Ο πατέρας και ο γιος που επέβαιναν στη γουρούνα κινούνταν στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, όταν το τετράτροχο όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.

Μέλη της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τους δύο τραυματίες.

Ο πατέρας κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Τον τρόμο είχε σπείρει στην Κρήτη η μαφία με τις παράνομες επιδοτήσεις: Τουλάχιστον 40 οικογένειες θύματα της – Πάνω από 200.000 η ζημία

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Την παραπομπή σε δίκη και των τεσσάρων αστυνομικών ζητά η εισαγγελέας