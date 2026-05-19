Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα: Έχασε τη μάχη ο πατέρας, στο νοσοκομείο ο γιος του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα.
Ο πατέρας και ο γιος που επέβαιναν στη γουρούνα κινούνταν στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, όταν το τετράτροχο όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
Μέλη της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τους δύο τραυματίες.
Ο πατέρας κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
Διαβάστε επίσης
Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Τον τρόμο είχε σπείρει στην Κρήτη η μαφία με τις παράνομες επιδοτήσεις: Τουλάχιστον 40 οικογένειες θύματα της – Πάνω από 200.000 η ζημία
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Την παραπομπή σε δίκη και των τεσσάρων αστυνομικών ζητά η εισαγγελέας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.