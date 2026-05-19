Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τροπολογία Φλωρίδη: Aντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας

Την δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε η τροπολογία Φλωρίδη, που προβλέπει ότι οι βουλευτές σε βάρος των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου», επισημαίνει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει ότι η επίσπευση των διαδικασιών δεν επιτρέπει την διεξοδική έρευνα. «Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης

Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα: Έχασε τη μάχη ο πατέρας, στο νοσοκομείο ο γιος του

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Την παραπομπή σε δίκη και των τεσσάρων αστυνομικών ζητά η εισαγγελέας