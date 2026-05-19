Τρόμος στην Κόρινθο: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης (Video)

Αναστάτωση προκάλεσε η παρουσία ενός καρχαρία σε παραλία στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, στην Κόρινθο.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα και έκανε την εμφάνιση του στα ρηχά της παραλίας.

Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το θέαμα ως πρωτοφανές για την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Νέα καταγγελία ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει τις παράνομες χρεώσεις και την παραπληροφόρηση

Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τροπολογία Φλωρίδη: Aντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας

Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα: Έχασε τη μάχη ο πατέρας, στο νοσοκομείο ο γιος του