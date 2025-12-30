search
30.12.2025
30.12.2025 14:51

Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης

30.12.2025 14:51
Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο Χρήστος Βαλαβανίδη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από αναρτήσεις που έκανε στα social media του.

Ο ηθοποιός το Σάββατο (27/12) δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι νοσηλευόταν, ήδη, επί δέκα ημέρες, ωστόσο, δεν γνωστοποίησε τον λόγο της νοσηλείας του.

«(10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι) – Πες μου, τι θα την κάνεις όλην αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; – Θα την εκάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας» έγραψε στη λεζάντα.

Σήμερα έκανε μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ του, στην οποία ενημερώνει ότι βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο.

«Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!» έγραψε, σημειώνοντας στα σχόλια: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

