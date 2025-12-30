search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.12.2025 12:54

Δημήτρης Κόκοτας: «Εύχομαι ο νέος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι μας υγιή και δυνατό» λέει η σύζυγός του (Video)

30.12.2025 12:54
kokotas-new

Τις ευχές της για έναν ευτυχισμένο χρόνο έδωσε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα η οποία, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» ευχήθηκε το 2026 να φέρει πίσω στο σπίτι τους τον τραγουδιστή που από τον Μάρτιο του 2024 δίνει σκληρή μάχη να επανέλθει υγιής στη ζωή και την καθημερινότητά του.

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο, να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας, υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά!» είπε η Κατερίνα Κόκοτα που δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό του συζύγου της μετά από το έμφραγμα που υπέστη στις 28 Μαρτίου του 2024.

Διαβάστε επίσης:

Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη στο Σπίτι του Ηθοποιού, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο» (Video)

Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Άφησαν πίσω τις κόντρες και πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της – «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

emily-in-paris
MEDIA

«Emily in Paris»: Η Lily Collins γιορτάζει την παγκόσμια επιτυχία της σειράς με το πιο εμβληματικό look της σεζόν (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:30
androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

1 / 3