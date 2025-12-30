Δημήτρης Κόκοτας: «Εύχομαι ο νέος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι μας υγιή και δυνατό» λέει η σύζυγός του (Video)

Τις ευχές της για έναν ευτυχισμένο χρόνο έδωσε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα η οποία, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» ευχήθηκε το 2026 να φέρει πίσω στο σπίτι τους τον τραγουδιστή που από τον Μάρτιο του 2024 δίνει σκληρή μάχη να επανέλθει υγιής στη ζωή και την καθημερινότητά του.

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο, να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας, υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά!» είπε η Κατερίνα Κόκοτα που δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό του συζύγου της μετά από το έμφραγμα που υπέστη στις 28 Μαρτίου του 2024.

Διαβάστε επίσης:

Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη στο Σπίτι του Ηθοποιού, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο» (Video)

Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Άφησαν πίσω τις κόντρες και πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της – «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)