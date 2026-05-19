ΤAZ: Η Οδύσσεια του Τσίπρα συνεχίζεται

Θέμα στη γερμανική tageszeitung έγινε η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Με ένα σποτάκι δύο νεαρών στις κερκίδες ενός γεμάτου ποδοσφαιρικού σταδίου, που φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, «αποκαλύφθηκε η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος Τσίπρα, την οποία ο ίδιος κρατούσε ως ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Την ίδρυση του κόμματος πάντως ο Τσίπρας την προετοίμαζε εδώ και μήνες με τη χαρακτηριστική μεθοδική σχολαστικότητά του, αφότου στις αρχές Οκτωβρίου παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από την κοινοβουλευτική του έδρα και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, το τελευταίο διάστημα ο 51χρονος Τσίπρας «ίδρυσε ένα ινστιτούτο που ασχολείται με ζητήματα του μέλλοντος» και κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, το οποίο όχι μόνο «έγινε γρήγορα μπεστ σέλερ στην Ελλάδα», αλλά επίσης άνοιξε τον δρόμο για την πολιτική του επιστροφή», στέλνοντας μήνυμα πως «είμαι πολύ νέος για να αποσυρθώ».

Με το νέο του κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει «να ενώσει τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στον αγώνα κατά της κυβέρνησης της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, που κυβερνά εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, θέλει επίσης να ενώσει και τον κεντροαριστερό χώρο, ο οποίος είναι σήμερα άκρως κατακερματισμένος.

[…] Θα πετύχει ο Τσίπρας την επιστροφή του; Η απήχηση για το νέο κόμμα έχει πάντως αυξηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ερευνητικού ινστιτούτου Alco, το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι “πολύ ή αρκετά πιθανό” να ψηφίσει τον Τσίπρα και το κόμμα του. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται πλέον να ποντάρει στο μπλε χρώμα, αντί για το ροζ-κόκκινο, το χρώμα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να τους ενοχλεί καθόλου. Απομένει μόνο το ερώτημα του πώς θα ονομάζεται το νέο κόμμα του – κάτι που θα αποκαλυφθεί στις 26 Μαΐου», αναφέρει τέλος η taz.

