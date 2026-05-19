ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 19:50
Συνάντηση Τασούλα – Παπανδρέου στο περιθώριο του «9oυ Circle the Med Forum» (Photos)

Αν στο πρόσφατο τετραήμερο ταξίδι του στον Έβρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας διανυκτέρευσε σε συνοριακό φυλάκιο, έπλευσε στο Δέλτα με πλοιάριο της Αστυνομίας, προχώρησε σε δηλώσεις με εθνικό περιεχόμενο και είχε επαφές με στρατηγούς, μητροπολίτες αλλά και τον μουφτή Διδυμοτείχου, χθες το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε το «παρών» στο «9o Circle the Med Forum», που διοργανώνει ο Γιώργος Παπανδρέου, και πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά. Στην τοποθέτησή του επικεντρώθηκε στις περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου.

Είχε προηγηθεί η εισαγωγική ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, ενώ το γεγονός ότι η ομιλία του Προέδρου ακολούθησε αμέσως μετά οδήγησε ορισμένους να μιλούν για μια σπάνια πλέον εικόνα ευπρεπούς «διακομματικής διαλεκτικής».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έφτασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στον Όμιλο, όπου αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις. Θερμό χαιρετισμό είχε και με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος συμμετείχε επίσης ως ομιλητής.

