Οι Αμερικανοί «πρέπει να διαδηλώνουν όπως οι Γάλλοι», λέει ο Γούντι Χάρελσον

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών “Larry Flynt” και “Natural Born Killers”, Γούντι Χάρελσον – ο οποίος αυτοαποκαλείται «αναρχικός ή μάλλον περισσότερο φιλελεύθερος» – λέει ότι αγαπά τις «διαμαρτυρίες των Γάλλων».

«Οι Γάλλοι δεν παίζονται. Είναι αναζωογονητικό. Μακάρι να ήμασταν περισσότερο έτσι», είπε.

Ο Χάρελσον, ο οποίος είπε ότι «ένιωθε βρώμικος» αφού πέρασε ένα βράδυ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο δεκαετίες, είπε ότι «όλος αυτός ο κόσμος πάει κατά διαόλου».

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί μαζί με την σταρ του Χόλιγουντ Κρίστεν Στιούαρτ στο “Full Phil”, την πρόσφατη αλλόκοτη μαύρη κωμωδία του Γάλλου σκηνοθέτη Κουέντιν Ντουπιέ, γνωστού για το “Rubber”, την cult ταινία τρόμου για… ένα ελαστικό αυτοκινήτου κατά συρροή δολοφόνου.

Ο Χάρελσον είπε ότι «αν και ζω σε μια φούσκα… τουλάχιστον γνωρίζω ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα. Νιώθω ότι συμβαίνουν πολλά τρομερά πράγματα και ο κόσμος είναι απλώς απασχολημένος με τα τηλέφωνά του».

Woody Harrelson speaks about Donald Trump:



“We have a president who foments hatred. I wish there was a way to get rid of this son of a b*tch.” pic.twitter.com/WiVRKlGgAa March 21, 2026

