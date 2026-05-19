Νέα πρόκληση της Τουρκίας με αφορμή τη Γενοκτονία των Ποντίων – Επιτίθεται στην Ελλάδα με αναφορές για «ωμότητες» του ελληνικού στρατού

Με μία προκλητική ανακοίνωση απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Ελλάδα, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στην Αθήνα.

Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι χρησιμοποιεί την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ παράλληλα αποδίδει στον ελληνικό στρατό εγκλήματα κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, διαστρεβλώνοντας την Ιστορία.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όχι μόνο τις σφαγές κατά Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων που ξεκίνησαν με τη Σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821, αλλά και τις ωμότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων ομάδων στη Δυτική Ανατολία μετά την απόβαση στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Η 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της “Ημέρας Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού”.

Η Ελλάδα, με νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τον ισχυρισμό περί “Πόντου”, προβάλλει, σύμφωνα με την Άγκυρα, αβάσιμες κατηγορίες κατά της χώρας μας χωρίς νομικό θεμέλιο, διευρύνοντας διαρκώς αυτούς τους ισχυρισμούς και διδάσκοντάς τους στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας.

Η Ελλάδα, της οποίας η απόπειρα εισβολής στο πλαίσιο της “Μεγάλης Ιδέας” απέτυχε, επιχειρεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές θηριωδίες που διέπραξε, επαναφέροντας τον “αβάσιμο ισχυρισμό περί Πόντου”. Τα εγκλήματα πολέμου και οι ωμότητες του ελληνικού στρατού έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις της Διασυμμαχικής Επιτροπής Έρευνας και στο άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, όχι μόνο τις σφαγές κατά Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων που ξεκίνησαν με τη Σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821, αλλά και τις ωμότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων ομάδων στη Δυτική Ανατολία μετά την απόβαση στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919.

Καλούμε την Ελλάδα, αντί να διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα και να αναμοχλεύει εχθρότητες από το παρελθόν, να υιοθετήσει μια στάση που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας».

